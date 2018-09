Roxana Ciuhulescu divorța în luna iunie a anului trecut de Mihai Ivănescu, după un mariaj de fix 10 ani! Cei doi și-au spus adio civilizat, dar la scurt timp aveau să apară, totuși, problemele. (Super oferta de angajare) Este vorba de partaj! Roxana Ciuhulescu a cerut împărțirea bunurilor, pentru că, spune ea, nu a venit cu mâna goală în casa soțului. Din păcate pentru vedetă, instanța a decis în defavoarea ei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat că Roxana a mai încercat o dată în instanță, dar a avut parte de aceeași decizie.

Judecătoria Sectorului 1 i-a dat deja un răspuns Roxanei Ciuhulescu, fosta vedetă de la ProMotor, și nu a fost deloc unul care s-o mulțumească. În luna mai a acestui an, Roxana depunea a doua cerere pentru partaj, iar răspunsul a venit la mijlocul lui septembrie! Totuși, proaspăta mămică are la dispozie 15 zile de la comunicarea sentinței pentru a face o cerere de reexaminare. Documentul trebuie depus la Judecătoria Sectorului 1, pas pe care, cu siguranță, Ciuhulescu îl va face. (CITEȘTE ȘI: I-A CERUT PARTAJUL A DOUA OARĂ FOSTULUI SOȚ!)

Prima tentativă a Roxanei de a merge la partaj s-a derulat la scurt timp după divorț. Aceasta i-a intentat proces fostului soț la aceeași Judecătorie a Sectorului 1, pentru împărțirea bunurilor comune, respectiv lichidarea regimului matrimonial. Magistrații au anulat însă cererea depusă de Roxana Ciuhulescu în dosarul de partaj, deoarece nu ar fi adus toate actele necesare. Situație care s-a repetat recent. (CITEȘTE ȘI: ROXANA CIUHULESCU DĂ ATACUL LA AVEREA EX-SOŢULUI)

A anunțat despărțirea pe blog

Roxana Ciuhulescu (38 de ani) şi Mihai Ivănescu (53 de ani) au făcut o nuntă de vis în 2007. Fosta prezentatoare "ProMotor" şi Ivănescu, director la un important lanț de showroom-uri auto, au venit la petrecerea de cununie cu elicopterul şi au avut verighete cumpărate din Detroit. La 10 ani distanță, cei doi se despărțeau.

„Uneori şi poveştile de dragoste se încheie, aşa cum este şi cazul meu. Drumul meu a luat o altă direcţie, decât direcţia lui Mihai. Când doi oameni nu se mai înţeleg şi nu pot găsi o cale comună de comunicare, e mai bine să se despartă, decât să arate copilului lor latura nefericită a vieţii familiale. În consecinţă, după 10 ani, am decis împreună să punem punct căsniciei. În ce mă priveşte, îmi voi continua viaţa, dedicându-mă creşterii fetiţei noastre şi hobby-urilor cu şi fără motor care mă definesc ca persoană.

Acestea sunt singurele declaraţii pe care le dau despre acest subiect. În speranţa că îmi va fi respectat dreptul la viaţă personală, rog toţi colegii din presă să înţeleagă că am dreptul la intimitate. Vă doresc sa aveţi parte de tot ce nu puteţi cumpăra cu bani: sănătate, fericire şi dragoste”, a fost anunțul Roxanei pe blogul său. (CITEȘTE ȘI: SOȚIA UNUIA DINTRE MULTIMILIONARII CELEBRI AI ROMÂNIEI A FUGIT ÎN VACANȚĂ CU UN CUNOSCUT OM DE TELEVIZIUNE!)

Roxana Ciuhulescu s-a căsătorit a doua oară

Roxana Ciuhulescu a devenit soția lui Silviu Bulugioiu în primăvara acestui an. Cei doi au mers în fața unui ofițer de stare civilă pe 17 martie, unde au spus cel mai hotărât “Da!” din viața lor. Soțul vedetei a fost preşedintele Comisiei de Off-Road din cadrul Federaţiei de Automobilism. În prezent, el ocupă funcţia de preşedinte al Clubului Off-Road Bucureşti CORB44 Adventure. Mai mult, Roxana a devenit apoi mamă pentru a doua oară. (CITEȘTE ȘI: ROXANA CIUHULESCU, NUNTĂ ȘI BOTEZ ÎN ACEEAȘI ZI)

La mai puțin de patru luni de când a devenit soția lui Silviu Bulugioiu, Roxana Ciuhulescu i-a dăruit primul copil, căruia cei doi i-au pus numele Cezar Ioan. Roxana Ciuhulescu are o fată din mariajul cu fostul partener, Mihai Ivănescu: Ana Cleopatra.

Vedeta cu cele mai lungi picioare este scafandru și pilot de elicopter

Originară din Sinaia, Roxana Ciuhulescu și-a făcut debutul ca model, având o înălțime de 1,92, din care picioarele măsoară 1,20 m. Este, de fapt, vedeta cu cele mai lungi picioare din showbiz. Roxana a absolvit Psihologia, însă și-a descoperit ca pasiuni motoarele. A condus peste 1.000 de maşini, multe motociclete, karturi și ATV-uri, are brevet de scafandru și de pilot de elicoptere.

