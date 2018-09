Roxana Ciuhulescu, nuntă și botez în aceeași zi. “Inimile ne vor bate în regim supersonic!”

Pe 12 iulie, Roxana Ciuhulescu a născut un băiețel, pe care ea și partenerul ei, Silviu Bulugioiu, l-au numit Cezar Ioan. Peste aproximativ o lună, mai exact pe 7 octombrie, vedeta va organiza cununia religioasă alături de alesul inmii ei, precum și botezul copilului lor.

Roxana Ciuhulescu și Silviu Bulugioiu s-au căsătorit civil în martie 2018.

„Offroad-ul ne-a făcut să ne întâlnim… viața ne-a unit! Inimile ne vor bate în regim supersonic, sufletele ne vor fi acordate pe aceeași frecvență, iar pulsul ne va deveni turboreactor! Va fi una dintre cele mai frumoase zile din viața noastră”, se arată în invitația pentru eveniment.

“A luat nota 10 la naștere!”

„Ne simțim foarte bine. Astăzi ne ducem acasă, a venit tati să ne ia. Aveam mari emoții, înainte să intru în sala de operații tremuram ca piftia. Am întrebat-o pe doctoriță dacă este frig în sală, dar nu, tremuram de emoții. Senzațional când l-am țint în brațe, a plâns imediat, astea sunt primele semne. A luat nota zece la naștere. De când am auzit primul scâncet mi-au dat lacrimile și lui Silviu la fel. Mă uitam la ei că au început să vorbească și în momentul ăla bebelușul a deschis ochișorii ăia albaștri și soțul meu avea șiroaie de lacrimi. Am primit multe flori, foarte frumos din partea nașilor, a prietenilor și a fratelui meu care a venit special din Italia.„, a mărturisit Roxana Ciuhulescu imediat după ce l-a născut pe Cezar Ioan.