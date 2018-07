Fulgy și Ina au avut o relație cu năbădăi, cei doi au trăit intens o poveste de iubire, care s-a ajuns chiar la violență fizică. Bruneta îl acuză pe fiul Clejanilor că a bătut-o în nenumărate rânduri, dar de această dată a venit să prezinte și dovezile. Ina a arătat în direct mai multe fotografii în care apare vânătă și cu buza spartă.

„Am venit sa clarific aceste lucruri. Intre timp, m-a cautat tatal sau. Am cazut de comun acord ca aceasta sa fie ultima mea iesire la televizor, iar in schimb, el ma va lasa in pace. El a mai promis ca ma lasa in pace, dar la o luna de zile sau doua, vine dupa mine. Nu am apelat la un ordin de restrictie pana acum, dar poate ca voi face asta. Parintii mei au zis asta, dar eu nu am vrut. Am fost indragostita, ne-am iubit…Mai eram indragostita si dupa ce m-a batut!” a povestit tânăra.

Care este numele real al lui Fulgy

Viorica şi Ioniţă de la Clejani au doi copii, pe Margherita şi pe Fulgy. Puţin ştiu, însă, care este numele adevărat al băiatului. Artiştii au ţinut totul secret, dar, în cele din urmă, totul a ieşit la iveală.

Băiatul Clejanilor se numeşte Manole Dan Constantin Fulgeraş, însă toţi cunoscuţii preferă să-i spună Fulgy. Până în prezent, publicul habar nu avea care este numele adevărat al tânărului.

Altfel, băiatul Clejanilor a picat Bacalaureatul vara trecută, însă nu a fost prea afectat. Mai ales că părinţii nu l-au pedepsit, ci dimpotrivă, i-au oferit drept premiu de consolare un Mercedes în valoare de 100.000 de euro! A obţinut 5,85 la Limba şi Literatura Română, la Istorie 4.35, iar la Geografie nota 3,7. A depus contestaţie, la Limba şi Literatura Română obţinând o notă un pic mai mare, 6,15, în timp ce la Istorie a primit 4,1. La Geografie a rămas cu acelaşi rezultat.