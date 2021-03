Caz impresionant! Un asistent medical a adoptat un băiețel bolnav, abandonat de părinți. „O legătură foarte puternică, am simțit că este copilul meu”

Un asistent medical a salvat viața unui bebeluș ce părea că nu mai are nicio speranță. Cel mic se născuse cu mai multe probleme de sănătate, iar părinții biologic l-au abandonat. Tânărul l-a adoptat pe băiețel și i-a oferit o șansă la viață.

Matías Devincenzi, asistent medical, i-a dat o șansă la viață unui bebeluș. Pe vremea când lucra la spitalul Eva Peron, micuțul Santino a venit pe lume. Din păcate, copilul s-a născut cu malformații la mâini și la picioare, deficienta respiratorie și probleme la creier. Așa că familia nu l-a vrut și l-au abandonat în spital.

Soarta celui mic a fost schimbată de Matías Devincenzi. Copilul a făcut o infecție și a ajuns la terapie intensivă, acela a fost momentul în care asistentul medical i-a promis micuțului că dacă își va reveni îl va adopta, lucru care s-a și întâmplat.

„La jumătatea lunii martie a făcut o infecție și a ajuns la terapie intensiva. Nu eram pe secție atunci pentru că îmi luasem niște zile libere.

I-am promis că dacă va deschide ochii îl voi lua cu mine, acasă. A deschis ochii imediat și atunci am simțit o legătură foarte puternică. Am simțit că este copilul meu și am demarat procesul de adopție. Am fost separați 2 luni înainte să obțin custodia legal, pe 6 noiembrie 2017”, a declarat Matías Devincenzi.

„Acum e un băiețel normal”

După adopție, asistentul medical s-a dedicat complet fiului său. Cel mic a fost supus mai multor operații, iar acum toate problemele sale de sănătate s-au rezolvat și este un băiețele normal, care se bucură enorm de familia pe care o are.

„L-am adoptat pe Santi când aveam 29 de ani. Eram singur și nu mă gândisem vreodată înainte să devin tată. Acum Santi se simte foarte bine. Când l-am luat avea 7 luni, însă dezvoltarea sa era întârziată din cauza problemelor de sănătate.

În noiembrie 2018 i-a fost scos un rinichi ți a suferit o operație de corecție la mâini. Acum e un băiețel normal. Pe 20 februarie am sărbătorit cea de-a doua aniversare. Râde, se joaca, povestește cu bunicii și cu oricine,” a mai spus Matias Devincenzi