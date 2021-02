Caz revoltător! O bătrânică de 85 de ani trăiește cu o pensie de numai 95 de lei pe lună. Cum se descurcă femeia

Unii dintre pensionarii din România sunt supuși unei destin crunt. Este și cazul unei femei de 85 de ani din localitatea Scheiul de Sus, din comuna Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa. Bătrânica trăiește dintr-o pensie de 95 de lei pe lună.

Cazul acesteia a fost descoperit de Marius Simionică, fondatorul Asociaţiei „Marius şi Prietenii". Acesta a fost uimit de situația femeii și i-a oferit ajutor, potrivit adevarul.ro. Este de ne imaginat că bunica Maria din cei 95 de lei pe care îi primește pe lună trebuie să își asigure atât hrana, cât și medicamentele necesare.

„Pe bunica Maria am întâlnit-o pe parcursul ultimei noastre acţiunii „Alimente pentru bunici”. Când am ajuns la dumneaei a început să plângă de fericire pentru faptul că cineva îi trece pragul bordeiului. Din vorbă-n vorbă am aflat ca venitul total al dânsei este de fix 95 lei, adică 20 de euro.

„Acum imaginaţi-vă cum ar trebui să supravieţuiască bunica Maria (şi alte zeci de mii de bunici) cu aceşti bani când doar medicamentele o costă lunar mai mult decât venitul cu care statul o ajută. Aşa că data trecută i-am cerut reţeta de medicamente şi azi ne-am întors cu toate medicamentele necesare pe 3 luni şi cu promisiunea că o vom ajuta noi cu medicamentele pe termen nelimitat. Pentru cei care se întreabă: nu, nu are pe nimeni, până acum şi-a mai făcut milă unul sau altul de şi-a asigurat medicamentele. Uneori a luat doar o parte din reţetă, iar ca şi hrană, mămăligă cu fructe, urzici etc”, a scris Marius Simionică pe pagina s-a de Facebook.

„Voi cum v-aţi descurca cu suma de 95 de lei”

Ce este mai tragic este că în situația bunicii Maria se află o mulțime de alți bătrâni, care sunt nevoiți să trăiască așa. Pensiile le sunt insuficiente, iar costul medicamentelor de care au nevoie le depășește cu mult.

Din păcate, așa cum a subliniat și Marius Simionică pare că nimeni nu aude strigătul lor de ajutor.

„Dragi oameni politici şi cei care conduceţi instituţiile statului…voi cum v-aţi descurca cu suma de 95 (20€) timp de o lună?! Să vă hrăniţi, să vă asiguraţi medicamentele, să plătiţi taxele şi facturile? PS: dacă mergi la Primărie să întrebi „dar de ce nu beneficiază de niciun ajutor” sau „de ce doar atât” răspunsul este…dar cine sunteţi voi şi de ce vă interesează?! Mulţumesc!”, a mai spus acesta.