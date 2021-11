Caz România. O femeie însărcinată a mers să nască într-un spital, dar a fost trimisă acasă. Medicii i-au zis că are „sarcină închipuită”

Caz România. O tânără în vârstă de 30 de ani, care trebuia să nască, a fost trimisă acasă inițial, după ce i se spusese că are o „sarcină închipuită”. Femeia a povestit prin ce a trecut într-un spital, în momentul în care se pregătea să își aducă copilul pe lume.

O tânără în vârstă de 30 de ani, pe numele său Andreea Todeilă, a mers în anul 2019 la spitalul din Bârlad pentru a-și aduce pe lume copilul. Inițial, medicii ar fi refuzat să o asiste la naștere. Tânăra se întorsese din Germania, prezentând o sarcină cu probleme.e Aceasta a fost trimisă acasă de medici, spunându-i că are o „sarcină închipuită”, deși în momentul respectiv avea contracții și era pe cale să nască.

Mai mult decât atât, Andreea fusese înregistrată la CPU Bârlad cu sarcină la termen și a fost condusă în sala de nașteri. Totuși, medicii încercau să o convingă că nu ar fi gravidă, după ce aceștia nu vedeau fătul în urma testului imagistic. Tânăra avea contracții în tot acest timp, fiind pe cale să nască. În anul 2011, Andreea a mai avut parte de un moment șocant când doctorii i-au spus că ar avea un chist, însă aceasta era, de fapt, însărcinată și a adus pe lume o fetiță de 3.4 kilograme.

”Am ajuns în ţară, venind din Germania, pe data de 5 februarie. Acolo am fost la doctor peste tot, cu dureri de spate și mi s-a spus că sunt însărcinată, dar că am uter septat și copilul nu se vede. Eu le-am spus că am mai avut această problemă la primul copil, în 2011, când am fost la fel, însărcinată și am fost dusă la spital să nasc, iar la control nu s-a văzut copilul. Mi s-a spus că am chist și m-au operat ca să-mi scoată chistul și când colo era un copil, o fetiță de 3,4 kilograme. Medicii din Germania mi-au făcut toate testele posibile, dar nu au ieșit pozitive, dar când au făcut testul la sân, a ieșit pozitiv, adică am lapte. Au spus că 60% există posibilitatea să am sarcină, iar 40% nu știu ce să spună. Ei nu și-au asumat să mă opereze, m-au trimis în țară, la medicii care mi-au făcut operația în 2011, de cezariană. Copilul mișcă, aveam contracţii! M-au dus în sala de nașteri, m-au ținut două ore în sala de travaliu, mi-au zis că am uterul fisurat și membranele rupte. După ce au ascultat inima copilului, au zis că bate, dar m-au dus în salon, la ginecologie. A venit apoi doamna doctor cu care am născut primul copil, când mi s-a spus cã am chist şi nu sarcină şi la operaţie chistul era o fetiţă de 3,4 kg”, a mărturisit Andreea pentru vremeanoua.ro.

Citește și CAZ ȘOCANT ÎN MATERNITATEA BOTOȘANI! MEDICII S-AU CRUCIT CÂND AU VĂZUT CE BEBELUȘ A NĂSCUT O TÂNĂRĂ GRAVIDĂ

Tânăra a continuat seria dezvăluirilor și a vorbit despre situația în care s-a aflat cu sarcina.

”Mi-a făcut şi ea tot felul de teste, dar mi s-a spus cã nu sunt gravidă, ci balonată! Iar eu am mâncat în două zile o jumătate de pahar de iaurt. Am dureri insuportabile, merg rău de durere, dar de duminică doamna doctor mă tot trimite acasă! Nu am vrut să plec până nu-mi face operație, ca să se vădă ce am! Mi-a zis că sunt obeză, să plec oriunde la alt spital, aici să nu mai stau, că nu am nicio sarcină! Și eu nu mai pot de durere!”, a continuat ea.

Citește și PRIN CE A TRECUT O FEMEIE GRAVIDĂ, DUPĂ CE S-A INFECTAT CU NOUL CORONAVIRUS: ”A FOST O TRAUMĂ”

Ce spunea medicul ginecolog: ”A fost diagnosticată de noi cu amenoree secundară, cauză hipofizală si sarcină închipuită”

Tinerei i s-a spus că are ”sarcină închipuită”, deși fusese adusă cu ambulanța, la urgență.

”Pacienta a fost preluatã de mine si de medicul Andreea Cara, pe 7 februarie, la orele 18.00 de la CPU, cu sarcină la termen si uter cicatriceal, ea fiind adusă cu ambulanța, la urgență. Medicul Cara Andreea a infirmat prezenta sarcinii, pacienta prezentând un glob vezical si un sindrom dureros abdominal. Diagnosticul de sarcină a fost infirmat prin examen clinic si ecografic. Pacienta este obezã, gravidă declarativ, cu sarcina urmărită în Germania, declarativ si fără documente asupra ei, susține că este gravidă conform părerii medicilor din Germania, 60% da, 40% nu, diagnostic susținut de prezența unei secretii mamelonare (de galactoree). Testul de sarcină efectuat la indicația celor trei medici de gardă este negativ.

A fost diagnosticată de noi cu amenoree secundară, cauză hipofizală si sarcină închipuită, motiv pentru care s-a cerut consult endocrinologic si primește diagnosticul de amenoree secundară, obezitate, recomandându-se dozări hormonale specifice unei astfel de situații. Se instituie în cursul internării terapie hormonală pentru declanșarea ciclului menstrual si antibioterapie si antiinfamator pentru sindromul dureros abdominal. De asemenea, a fost descoperită si cu Hepatită B, ea neștiind că are și acest virus. Este externată după cinci zile de spitalizare, cu efectuarea analizelor hormonale în laborator si cu revenirea cu rezultatele”, transmitea medicul ginecolog.

După experiența trăită în unitatea spitalicească din Bârlad, tânăra luase decizia, atunci, de a merge la un spital din București.

Sursă foto: Pixabay