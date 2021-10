Prin ce a trecut o femeie gravidă, după ce s-a infectat cu noul coronavirus: ”A fost o traumă”

O femeie în vârstă de 36 de ani, din București, a mărturisit prin ce a trecut, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Tânăra este gravidă în șase luni, iar în urmă cu trei luni a descoperit că este pozitivă la virus.

O tânără în vârstă de 36 de ani a povestit prin ce a trecut, după ce a fost depistată pozitiv la noul coronavirus. Femeia din București, pe nume Roxana, mărturisește că a început să plângă, în primă instanță, când a aflat că este infectată. Și, mai mult decât atât, și-a făcut foarte multe griji, mai ales că este însărcinată. Iar în sarcină, tratamentele clasice nu pot fi administrate. Însă, pe de altă parte, doctorii recomandă ca persoanele gravide să meargă să se vaccineze împotriva noului coronavirus, arată Digi24.ro.

”Pentru mine, experiența COVID a fost o traumă. Pe lângă simptomatologia specifică, care n-a fost deloc ușoară, am stat cu inima la gură, din oră-n oră, pentru că nu știam cum va evolua boala. Am plâns când am văzut testul pozitiv, pentru că nu știam exact ce se poate întâmpla și primul lucru pe care l-am făcut a fost să iau legătura cum medicii. Nu am crezut că poate să fie atât de greu. Am avut o tuse cumplită. Mi-a fost foarte teamă, în permanență mă țineam cu mâna de burtă, pentru că îmi era teamă să nu se desprindă placenta, să nu se întâmple ceva. Tot ce îmi doream era să treacă perioada aia, să pot să ies din casă, să merg la medic, să verific care este starea bebelușului”, a povestit femeia. De asemenea, femeia nu se vaccinase împotriva noului coronavirus.

Medicii recomandă ca persoanele gravidă să se vaccineze împotriva coronavirusului

România și Bulgaria sunt două țări situate în topul celor care au cea mai mică rată de vaccinare din Europa.

Specialiștii le recomandă gravidelor să meargă să se vaccineze împotriva noului coronavirus. De exemplu, medicul ginecolog Ana Maria Rotaru spune că doar 20% dintre gravide s-au vaccinat în timpul sarcinii: ”20% dintre gravide au apucat să se vaccineze, unele, în timpul sarcinii. Unele s-au vaccinat înainte și ulterior au rămas gravide. Până acum, evoluția lor este una favorabilă, atât ele, cât și feții sunt bine”.

De asemenea, vaccinul împotriva Covid-19 nu afectează fertilitatea, ci virusul în sine ar putea: ”Vaccinul nu afectează fertilitatea, nici prezentă, nici viitoare. Mai degrabă boala Covid determinată de infecția cu SaARS-CoV 2 afectează fertilitatea, prin toate mecanismele pe care le produce în corp. Prin boală se produc o grămadă de fenomene inflamatorii și fenomene trombotice, care pot produce microtromboze la nivelul vaselor și al endometrului, este plăpumica unde se livrează sarcina, și astfel să fie afectată fertilitatea printr-o rată mai mică de implantare a sarcinilor”, spune Claudia Mehedințu, prof. univ. dr – medic ginecolog.

