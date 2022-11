Caz șocant! Ce au putut să găsească medicii în stomacul unei fetițe de 13 ani

Medicii au rămas uimiți în momentul în care au descoperit ce se află în stomacul unei tinere de 13 ani. În urma unor teste mai amănunțite, aceștia au decis să o opereze de urgență pentru a putea să îi salveze viața.

Sănătatea unei fete de 13 ani a fost pusă în pericol de-a lungul a 7 ani din cauza unui obicei nociv pe care aceasta îl avea în stomac. Medicii din India au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a putea scoate obiectul care îi făcea rău acesteia.

Ce au descoperit medicii în stomacul unei fete de 13 ani

Povestea a început în India, după ce o tânără de 13 ani a acuzat dureri abdominale din ce în ce mai puternice. Medicii nu au putut descoperi ce se întâmplă cu aceasta de-a lungul a 7 ani, însă, în urma unui control amănunțit, secretul a ieșit la iveală.

Se pare că aceasta suferea de Sindromul Rapunzel, o boală care îi face pe mulți în ultima perioadă să își mănânce propriul păr. După cum bine știți, părul nu este deloc un aliment care poate fi digerat, tocmai de aceea s-a strâns în stomacul victimei, formând un ghem destul de mare. Din această cauză, minora a început să nu mai mănânce, iar de fiecare dată când încerca să consume orice aliment, ajungea să vomite totul.

Medicii au realizat o ecografie abdominală și au discutat cu părinții tinerei care au confirmat că aceasta își mânca propriul păr. Doctorii au operat-o imediat pe fată, intervenția durând în jur de 90 de minute. În urma acesteia, a fost scos un ghem de păr de 1,3 kilograme din stomacul acesteia.

„După ce i-am examinat stomacul și am studiat raportul ecografiei, am discutat cu părinții fetei și am aflat de la aceștia că și-a mâncat propriul păr și-a ros și unghiile. Pentru că părul uman nu poate fi digerat, cantitatea pe care a mâncat-o s-a transformat într-un uriaș ghemotoc. Fata se odihnește acum, după intervenție”, a declarat medicul care a operat-o pe tânără.