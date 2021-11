Caz șocant în Iași. O tânără a fost răpită și violată de un taximetrist. Declarațiile incredibile ale soției bărbatului: „Dar și fata asta se urcă așa în orice mașină?”

Caz șocant în Iași. O tânără în vârstă de 29 de ani a fost răpită din gară și violată de un taximetrist de 65 de ani. După ce aceasta s-a urcat în taxi, în loc să ajungă la destinația aleasă, a fost dusă la locuința bărbatului, în Ciurea.

Un caz șocant a avut loc în Iași. O tânără în vârstă de 29 de ani s-a urcat într-un taxi, cu gândul să ajungă la destinația pe care o avea în plan. Însă, taximetristul în vârstă de 65 de ani a răpit-o și a dus-o la locuința lui, acolo unde a întreținut relații intime. Apoi, aceasta a fost adusă de C.M. înapoi, în zona gării, arată BZI.ro.

Soția bărbatului îi ia apărarea în acest caz și mărturisește că, deși cei doi sunt separați, nu ar face acest lucru. Cei doi sunt separați de mai mulți ani, este cunoscut drept o fire violentă. În trecut, bărbatul avea mai multe taxiuri la stradă care erau înregistrate la dispeceratul unei foste companii.

”Suntem separați de mai mulți ani, din motive știute doar de noi. Avem doi copii, mari, dar ținem legătura, vorbim destul de des la telefon. El locuiește singur în localitatea Hlincea din Iași. Eu nu cred că ar face așa ceva. Sigur nu este adevărat. S-a mai certat el cu un vecin, a fost ce a fost între noi, dar nu ar face asemenea nenorociri. Am cerut acum 6 luni un ordin de protecție împotriva lui. Este taximetrist de mai bine de 20 de ani și nu a avut niciodată astfel de plângeri. Eu nu am mai vorbit cu el de câteva zile, nu am auzit de așa întâmplare. Dar și fata asta se urcă așa în orice mașină și acceptă să facă așa ceva? Ce fată e asta? O să stau și eu de vorbă cu el, dar vă spun sigur că nu ar viola niciodată o fată”, sunt mărturisirile făcute de soție pentru jurnaliști.

Ce s-a întâmplat cu taximetristul din Iași

Taximetristul, care este bănuit de comiterea infracțiunilor de viol și lipsire de libertate în mod ilegal, a fost dus la Secția II de Poliție Rurală Ciurea. Iar în data de 12 noiembrie, a fost reținut pentru 24 de ore. Apoi, magistrații de la Judecătoria Iași au dispus arestarea lui la domiciliu. Decizia nu e una definitivă, fiind contestată de procurori.

„Polițiștii din cadrul Secției II de Poliție Rurală Ciurea, acționând cu operativitate, au identificat și reținut un bărbat în vârstă de 65 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de viol și lipsire de libertate în mod ilegal. Astfel, din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, pe data de 11 noiembrie 2021, bărbatul, în calitate de taximetrist, ar fi luat din Gara de Nord din municipiul Iași o femeie și nu ar fi dus-o la adresa solicitată, ci la domiciliul lui, unde ar fi violat-o și ar fi lipsit-o de libertate. Ulterior, femeia ar fi fost adusă cu auto echipat taxi în Gara de Nord din municipiul Iași.

Pe baza probatoriului administrat în cauză, la data de 12 noiembrie 2021, bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. La data de 13 noiembrie 2021, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și instanței, aceasta din urmă dispunând plasarea sa în arest la domiciliu pentru 30 de zile”, au afirmat reprezentanții IPJ Iași.

Sursă foto: Pixabay