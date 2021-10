O tânără din Iași a mers la salon pentru a se tunde și vopsi, dar când a ajuns acasă a avut un șoc: ”Arătam ca o mătură veche de 20 de ani”

Situație neplăcută pentru o tânără din Iași! Aceasta a mers la un salon cunoscut din oraș pentru a se tunde și vopsi, având în vedere că trebuia să își sărbătorească ziua de naștere, însă când a ajuns acasă, dispoziția i-a fost distrusă! A avut un șoc când s-a privit în oglindă.

O tânără din Iași a mers la un salon cunoscut din oraș pentru a falicita de serviciile de tuns și vopsit pe care le oferă. A scos din buzunar nu mai puțin de 600 de lei pentru serviciile salonului, însă când a ajuns acasă a avut un șoc total. A dorit să fie un cadou cu ocazia zilei de naștere, dar s-a transformat într-o situație neplăcută pe care nu o va uita prea curând, arată BZI.ro.

În data de 22 octombrie, anul acesta, ieșeanca a mers la salon pentru a beneficia de servicii. Însă, persoana care a tuns-o i-a tăiat mai mult decât ar fi trebuit din păr, rezultatul nefiind satisfăcător pentru clienta care se pregătea să petreacă cu ocazia zilei sale de naștere. Când a ajuns acasă, a avut un șoc total când s-a privit în oglindă.

”Eu nu vreau să fac tam-tam, dar mi-au distrus ziua. Am venit cu un model, cu o poză. Voiam ca părul să aibă o nuanță mai deschisă de blond. M-au decolorat complet, eram un «galben-pui». Am vrut o buclă la spate, părul meu avea o lungime de 40 de centimetri. Fata de acolo a intrat cu foarfeca până în ceafă. M-a asigurat că totul este bine. În față mi-a lăsat părul mai lung. Efectiv m-au sluțit, nu am putut să am nicio reacție.

Când am ajuns acasă, totul era evident. Arătam ca o mătură veche de 20 de ani. Nu am putut ieși din casă, am sunat la o fată care tunde, dar nu putea decât peste o săptămână. Arătam ca alea care-și decolorează părul ca să atragă atenția. Fata de la coafor nu știa cum să scape de mine. E prima oară când m-am dus la acest salon, prezentarea de pe Internet e foarte bună, dar în realitate…”, a precizat clienta, sub protecția anonimatului, pentru sursa citată.

Clienta a plătit nu mai puțin de 600 de lei pentru serviciile oferite de salonul din Iași.

”Acum nu e vorba de bani, dar măcar să fi făcut o treabă bună. Despre profesionalismul angajatelor nu știu ce să spun. Am purtat un pulover când m-am dus la salon și mi l-au decolorat cu substanțele pe care le-au folosit. Ai salon în centrul Iașului și nu pui o pelerină?! Nici la cel mai ieftin coafor nu s-ar întâmpla asta. Până la urmă mi-au stricat imaginea. În Italia, astfel de situații sunt sancționate imediat”, a continuat ea.

Pe de altă parte, deținătoarea salonului susține că ieșeanca a plecat mulțumită, după ce ar fi privit camerele video din incintă. De asemenea, coafeza care s-a ocupat de look-ul clientei susține: ”Am avut o programare cu doamna respectivă. Inițial dorea vopsirea rădăcinilor, dar s-a răzgândit, a dorit o schimbare totală de look, decolorare și tuns. Nu pot să spun mai multe, am să apelez la avocat de acum încolo. Eu nu am variante, spun adevărul. Doamna a apelat și la Protecția Consumatorului”.

