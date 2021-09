I-au distrus nunta! Ce a primit Oana din Iași, după ce a comandat o rochie de mireasă, de 3.000 de lei, da la un faimos magazin

O femeie din Iași a avut parte de o situație neplăcută, după ce și-a comandat o rochie de mireasă în valoare de 3000 de lei de la un faimos magazin. Când a văzut starea în care a fost adusă rochia, i-a stat inima în loc, având în vedere că nunta era programată pe 25 septembrie!

Oana, o tânără în vârstă de 30 de ani, urmează să aibă nunta în data de 25 septembrie cu alesul inimii sale. Însă, un inconvenient a intervenit în pregătirile pentru marele eveniment din viața ei: rochia de mireasă! Când acesta ar fi trebuit să fie unul dintre cele mai simple lucruri, s-a transformat într-un adevărat „coșmar” pentru tânăra din Iași.

Citește și PATRONII UNUI CELEBRU RESTAURANT DIN IAȘI SUNT ACUZAȚI DUR DE O FAMILIE. CLIENȚII AU MÂNCAT ȘNIȚELE ȘI FICĂȚEI ȘI AU AJUNS LA SPITAL. “COPILUL MEU A DAT OCHII PESTE CAP ȘI AVEA GURA STRÂMBĂ”

A rămas șocată când și-a văzut rochia de mireasă

În luna august a acestui an, Oana și-a ales rochia de mireasă pentru marele eveniment, în valoare de 3000 de lei. Pentru rochie, aceasta a dat un avans de 1500 lei inițial. În urmă cu o săptămână, în jurul datei de 14 septembrie, aceasta a mers la magazinul din Iași pentru a proba rochia de mireasă, însă a avut parte de o surpriză nu tocmai plăcută. A constatat că produsul, pentru care a plătit o sumă considerabilă, nu era tocmai cel despre care s-a discutat inițial. Rochia era mai mică cu trei numere, iar mânecile erau rupte.

„Inițial mi-a cerut să plătesc 80 la sută din valoarea rochiei, dar nu mi-am permis. Când am văzut rochia pe care mi-am dorit-o, mi-am dat seama că era mai mică cu trei numere. Am cerut ca mânecile să fie lungi, dar erau pe trei sferturi și rupte. Când le-am spus, o croitoreasă de acolo m-a jignit, mi-a spus că sunt figurantă și că sunt grasă. Eu am 1.77 și 70 de kilograme. Aproape că au vrut să ne ia la bătaie, eram și cu nașa mea. Până la urmă am plecat și mi-am cumpărat o rochie second-hand pe care am dat 1.300 de lei. Am rămas fără acei bani, deși am cerut returnarea, dacă nu totală, măcar parțială”, a povestit tânăra păgubită, arată BZI.ro.

Clienta a formulat o reclamație și la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului (CJPC) Iași.

Citește și REGLARE DE CONTURI LA O NUNTĂ DIN IAȘI! UN INTERLOP ȘI-A FĂCUT APARIȚIA LA PETRECERE CU CAGULĂ ȘI SABIE

Sursă foto: Pixabay