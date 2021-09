Patronii unui celebru restaurant din Iași sunt acuzați dur de o familie. Clienții au mâncat șnițele și ficăței și au ajuns la spital. “Copilul meu a dat ochii peste cap și avea gura strâmbă”

Aflată în Iași, o familie a luat masa la un celebru restaurant din municipiu, unde patroni sunt Liliana și Constantin Gugeanu. După ce au mâncat, copilul de cinci ani și mama lui au ajuns în stare gravă la spital, cu toxiinfecție alimentară.

Familia a mâncat șnițele și ficăței, după care a ajuns la spital. Totul s-a petrecut pe data de 5 septembrie.

“S-a întâmplat pe la orele prânzului, era într-o duminică. Împreună cu soția și băiatul meu de 5 ani, am plecat de la Pașcani până la Carrefour, mai precis la Decathlon. După ce am făcut cumpărăturile, ne-am oprit la «Ospățul Zeilor». Am cumpărat orez, șnițele de pui, ficăței de pui, cartofi copți și salate. După ce am achitat, ne-am îndreptat spre casă. După aproximativ o oră, soția mea a început să se simtă rău, s-a umflat la burtă, nu putea să vomite. Toată noaptea s-a chinuit, a avut diaree. A doua zi, luni dimineață, am început să mă simt eu rău. Am avut frisoane și mă simțeam foarte rău”, a precizat Cristinel Grumăzescu, în vârstă de 50 de ani.

Au ajuns la UPU Pașcani

Pe 7 septembrie, soții Grumăzescu au intrat în panică după ce și băiatul lor în vârstă de 5 ani a început să se simtă rău. Într-un final au ajuns la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) din Pașcani, potrivit bzi.ro. Băiatul a fost diagnosticat cu gastroenterocolită acută și sindrom de deshidratare acută.

“Am ajuns la urgențe și am internat-o pe soția mea și pe copilul meu. Și noi ne-am speriat. Copilul meu a dat ochii peste cap și avea gura strâmbă, nu putea să stea în picioare. Era foarte deshidratat. Au stat internați timp de 3 zile, iar acum sunt bine. Sunt supărat că s-a întâmplat asta, lumea ar trebui să știe ca să nu fie nevoită să treacă prin asta”, a mai spus Cristinel Grumăzescu.

Restaurantul din Iași, controlat de OPC

În replică, patronul restaurantului, Constantin Gugeanu, a precizat că localul a fost controlat de comsiarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului (CJPC) Iași și nu ar fi fost probleme majore.

“Au fost controale, dar nu s-au luat probe. Au fost cei de la OPC, dar au dat 1.500 de lei amendă pentru o problemă de metrologie. Nu știu ce să zic, poate nu i-a priit. Eu cred că mai sunt și răutăți. Soția șii fiica mea stau în fiecare zi ca să aibă grijă de afacere, să se respecte rețetele, tot ce trebuie”, a precizat Constantin Gugeanu.