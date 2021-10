Poveste șocantă de dragoste în Iași. O soție a plătit sute de lei pentru a face amor cu bărbatul ei. Care este motivul

Poveste șocantă de dragoste în Iași. O femeie a fost nevoită să scoată bani din buzunar pentru a face dragoste cu soțul ei. De ce femeia a dat în judecată Statul Român?

O femeie din Iași a decis să dea în judecată Statul Român, spunând că a fost nevoită să plătească sute de lei pentru a face amor cu soțul ei. Elena cere despăgubiri, în acest sens, în valoare de 5000 de euro, arată BZI.ro.

„M-am simțit ca și cum aș fi plătit pentru sexul cu soțul meu, Statul fiind ca un traficant de carne vie!”, spune soția bărbatului. Aceasta a dat în judecată Statul Român și cere despăgubiri în valoare de câteva mii de euro, Elena A.C. susținând faptul că a fost nevoită să plătească o anumită sumă de bani pentru a face dragoste cu cel care îi este soț. Până în acest moment, însă, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au respins acțiunea formulată de femeie. Ieșeanca a dat în judecată Agenția Națională a Penitenciarelor.

„Instanța admite excepția de netimbrare, ridicată de instanță. Anulează ca netimbrată cererea formulată de reclamanta Elena Ancuța Costea în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională a Penitenciarelor, în ceea ce privește daunele morale. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta Elena Ancuța Costea în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională a Penitenciarelor, în ceea ce privește daunele materiale”, au afirmat judecătorii ieșeni, potrivit sursei citate.

De asemenea, decizia nu este una definitivă. Procesul dintre femeie și ANP a început din data de 18 ianuarie 2021. Aceasta a solicitat, inițial, restituirea sumei de 250 lei, fiind vorba despre plata testării PCR – Test COVID-19, și la plata de daune morale pentru atingerea adusă drepturilor sale și ale familiei sale: ”Pe data de 3 octombrie 2020, la ora 10:41, și pe 16 octombrie 2020, la ora 9:21, pentru a beneficia de vizită intimă cu soțul meu, P.I.C., deținut în Penitenciarul Iași, mi s-a impus să efectuez un test COVID-19 și să-l am în original la momentul efectuării vizitei, spunându-mi-se că e obligatoriu, conform legii. Pe 15 octombrie 2020 am efectuat testul, iar, pe 17 octombrie 2020, am beneficiat de vizita intimă”.

Solicitarea femeii a fost respinsă de ANP

„M-am simțit ca și cum aș fi plătit pentru sexul cu soțul său, Statul fiind ca un traficant de carne vie. Acesta este motivul pentru care solicit și daune morale în valoare de 5.000 de euro”, a mai spus femeia.

ANP a respis acțiunea formată de femeia din Iași: ”Pe 17 octombrie 2020, reclamanta a beneficiat de vizită intimă cu sotul acesteia, P.I.C., care se află în executarea unei pedepse privative de libertate de 10 ani și 6 luni, în Penitenciarul Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Conform deciziei directorului general al ANP nr. 446 din 14 mai 2020, exercitarea dreptului la vizită intimă s-a efectuat în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. Solicitarea referitoare la necesitatea prezentării unui act medical, în baza unor analize, din care să rezulte că nu are o infecție curentă cu SARS-Cov-2 s-a făcut ca urmare a dispozițiilor punctului 4 din Planul de măsuri (completare) întocmit la nivelul Penitenciarului Iași, după încetarea stării de urgență”.

