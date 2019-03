Caz șocant în Teleorman. Gravidă la 15 ani, a avortat și a aruncat copilul în sobă

Caz șocant în județul Teleorman. O tânără a rămas gravida la 15 ani. Și-a provocat avortul și a aruncat bebelușul in soba. Alerta a fost dată de medicii de la Spitalul din Alexandria. Tânăra a ajuns la spital acuzând o stare de rău, dar fără să spuna ce a pățit. Medicii si-au dat seama ca tocmai ce trecuse printr-un avort.

Poltistii din cadrul IPJ Teleorman au pornit imediat cercetarile. Din primele verificari, minora in vârsta de 15 ani si-ar fi provocat un avort la domiciliu. Fata locuieste impreuna cu parintii in comuna Smardioasa si sambata dupa-amiaza ar fi nascut singura in baie se pare ca parintii nici nu stiau ca este gravida. Dupa ce a nascut, ar fi ascuns fatul in soba dintr-o camera.

Cadavrul fatului a fost ridicat de Serviciului de Medicina Legala Teleorman în vederea efectuării necropsiei. Acestia urmeaza sa stabileasca daca fatul s-a nascut viu si cum a survenit decesul. In cauza a fost deschis un dosar penal uciderea sau vătămarea nou-născutului săvârșită de către mama. Cazul este preluat de un procuror.