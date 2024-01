Caz șocant în Vâlcea! Un profesor ar fi fost omorât de soție și cei doi copii. Au ascuns dovezile și au scăpat basma curată vreme de trei ani

Un caz șocant a avut loc în Vâlcea. Un profesor de matematică ar fi fost omorât de soție și cei doi copii. Aceștia are fi ascuns toate dovezile și au scăpat basma curată vreme de trei ani. Mai mult, au indus familia bărbatului în eroare, spunând că profesorul și-a părăsit familia și a plecat de acasă. Cum s-a întâmplat totul?

O mamă şi cei doi copii ai ei sunt suspecţii principali în cazul unei dispariţii misterioase. După 3 ani, procurorii vâlceni îi acuză pe cei trei de asasinarea bărbatului, chiar şi fără cadavru. Femeia și fiul cel mare au fost plasați sub control judiciar. Aceștia sunt acuzați de lovituri cauzatoare de moarte şi profanare de cadavre.

În anul 2021, în luna aprilie, o femeie reclama la poliţia din Râmnicu Vâlcea că verişorul său, profesor de matematică în Râmnicu Vâlcea, e dispărut de 1 an. La acea vreme, femeia le-a spus anchetatorilor că de mai bine de un an bărbatul răspunde doar la mesajele scrise, nu şi la apeluri, lucru ce i-a dat de bănuit.

Așa au început polițiștii cercetările în acest caz și toate indiciile duc la soția bărbatului și cei doi copii. Despre cei doi soți se știa că nu au o relație prea bună, iar certurile erau la ordinea zilei. Însă, anchetatorii au început să o suspecteze pe soția profesorului în momentul în care au aflat că explicațiile acesteia cu privire la dispariția soțului, date cunoscuţilor, erau diferite.

Femeia a construit mai multe povești pentru a explica celor apropiați dispariția bărbatului. Sorei şi mamei acestuia le-a spus că a fugit cu o altă femeie, în timp ce altor rude le-a spus că a plecat la muncă în străinătate și trimite adesea bani acasă.

Potrivit anchetatorilor, ultima dovadă a existenţei bărbatului este înregistrată pe 10 aprilie 2020. Atunci, profesorul de matematică a vorbit cu mama lui la telefon, iar de la acel moment nimeni nu l-a mai văzut sau auzit.

Imediat după apelul telefonic cu mama, profesorul a dispărut. Tot în acea lună, soția a contacta părinții copiilor pe care bărbatul îi medita și le-a spus că pentru o perioadă soțul ei o să întrerupă meditațiile.

Mai apoi, după câteva luni, în iunie 2020, femeia a cerut la Judecătoria Râmnicu Vâlcea desfacerea căsătoriei. Proces, la care soţul nu s-a prezentat niciodată. Un an mai târziu divorțul a fost finalizat, iar copii rămâneau în grija exclusivă a mamei.

Chiar cu o lună înainte ca verișoara bărbatului să alerteze poliția, mama acestuia a primit un mesaj dubios. Mesajul venea chiar de pe numărul de telefon al profesorului și o anunța că el a fugit de acasă și se ascunde pentru că are probleme cu legea.

„…după ce citeşti mesajul, să-l ştergi şi să nu zici la nimeni ce îţi zic. Îţi zic ţie, că să ştii de mine. … Nu pot să zic unde sunt pentru că telefoanele sunt urmărite. Eu trebuie să mă ascund şi să ţin telefonul închis şi să nu fiu găsit, deoarece sunt căutat.

Anul trecut am fost la un bordel de mai multe ori la nişte fete. Pe urmă am aflat că aveau 15 ani. Peştii au făcut filmări şi mă şantajează. Stau cu o fată şi lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine”, a fost mesajul primit de mama bărbatului.