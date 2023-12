Dezvăluiri uluitoare făcute de mama tinerei ucise cu drujba! Îl face praf pe tatăl biologic: ”Doamne, credeți-mă, îmi aduc aminte tot!”

Bogdan Mihai Călin făcea dezvăluiri cutremurătoare în CANCAN.RO. A vorbit despre relația pe care a avut-o cu fata lui, Beatrice, ucisă de un nemernic de 72 de ani. Numai că mama fetei, Mihaela Ghibirdic, îl contrazice. Femeia a făcut mărturisiri uluitoare și l-a pus la zid pe cel cunoscut de apropiați drept Bobi. Avem totul în exclusivitate!

Mihaela a povestit toată viața ei și a micuței care avea să sfârșească sub loviturile criminalului Paul Bușe. A fost deranjată de declarațiile lui Bobi (VEZI AICI TOTUL), așa că și-a spus oful. Unul lung, în care a rememorat o viață de fată de doar 24 de ani. Fata ei.

Mihaela Ghibirdic: ”Nu am fost căsătorită cu Bobi!”

Spune că, atunci când a născut-o pe Beatrice, pe care o striga Oana, tatăl ei nu a venit la spital. I-a transmis că ”nu are adidași”! Amintește că a fost părăsită de bărbat chiar după ce a născut, iar de creșterea fetei s-au ocupat mama ei, ea și, ulterior, cel care avea să-i devină soț.

”Noi am avut o relații de mici, de copii, să zic, că fata a fost născută înainte să fac eu 18 ani. În certificatul de naștere al fetei, în dreptul tatălui este trasă linie. Eu l-am așteptat în spital cu mama mea, că el tot zicea: `da, ajung, da ajung!` Doamne, credeți-mă, îmi aduc aminte tot. I-am zis: `băi, nene, vii odată, că trebuie să recunosc copilul`. Mi-a zis, până la urmă: `nu vin, că nu am adidași!`

Când am aflat că sunt însărcinată, el a dispărut. Eu i-am spus, iar el nu a mai avut nicio legătură cu mine. Absolut nicio legătură cu mine și nici cu fata, care a fost crescută de mama mea și, binențeles, de mine. Și apoi de actualul meu soț, cu care sunt de 23 de ani și ceva împreună.

Eu nu am fost căsătorită cu Bobi, că așa-i zic prietenii. Eu am fost căsătorită pentru prima oară în viața mea acum un an, în Italia. Ca dovadă, mi-a apărut și pe Facebook-ul meu pe 13 decembrie că s-a împlinit un an de la căsătorie! Eu cu soțul meu am stat împreună 22 de ani fără a fi căsătoriți.

Pentru mine, tatăl fetei mele este Valeriu Ungureanu, soțul meu. Fata mea vorbea foarte mult cu el la telefon. Avea un raport foarte strâns.

Numai minciuni a spus omul ăla. Nu mai știu ce a spus de trei ani… Nu este nimic adevărat. Vă jur cu mâna pe inimă, mâne se fac nouă zile de când mi-a omorât-o nenorocitul ăla… Nimic nu e adevărat din ce a spus Bobi. Și pe mine mă deranjează faptul ăsta: după ce copilul ăsta este unde este, nu înțeleg ce vrea el să arate?

I-am spus, după ce a făcut declarații la CANCAN: `Bobi, unde ai fost tu în viața fetiței? Nu ți-e rușine? Nu știu ce a vrut să arate?”, a rememorat Mihaela.

(CITEȘTE ȘI: DECIZIA JUDECĂTORILOR ÎN CAZUL CRIMINALULUI CARE I-A DAT FOC MĂTUȘII SALE, ÎN CARTIERUL GIULEȘTI. MĂSURA DISPUSĂ LA O ZI DE LA INCIDENTUL TRAGIC)

Șansa ratată: ”El a dispărut din peisaj!”

I-a dat o șansă tatălui biologic, pentru că fata ei a ținut morțiș. Doar că Bobi ar fi ratat-o! A promis că-i plătește lui Beatrice orele de engleză, dar nu a mai dat niciun semn.

”Eu eram un pic mai impulsivă, așa, nu prea o lăsam să facă tot ce voia, dar ea a avut cu el o relație extraordinară. Cu Bobi, însă, a vorbit acum foarte mulți ani, nu mai știu, în jur de vreo 10, poate mai bine. Și i-am zis: `bine, mami, dacă tu vrei să vorbești cu tatăl care te-a făcut, ok`. Și i-am zis lui: `bine, dacă vrei să vorbești cu ea, să te vezi cu ea, important e să nu se ducă pe străzi urâte, când eu am educat-o cu mama și este un copil foarte cuminte`.

I-am mai zis, `uite cum facem: având în vedere că am crescut-o singură, cu părinții și cu actualul meu iubit, dacă tu vrei s-o vezi pe fata ta, care nu este fata ta în acte, doar biologic, contribuim așa cum am făcut-o eu până acum. Contribuie și tu de acum! Plătește-i măcar meditațiile la engleză`. El a zis `da, da, ok, plătesc!` L-a mai văzut cineva că a mai apărut să facă plata? El a dispărut din peisaj!

Și din acel moment, am intervenit eu. Vă spun cu cea mai mare sinceritate, i-am spus: Oana, mami (n.r. așa o striga pe Beatrice), din momentul acesta nu mai ai ce discuta cu el.

I-am dat o șansă, iar el nu a fost în stare să-și plătească niște meditații? Păi numai eu știu cât plângeam, când era micuță, că nu aveam bani să-i cumpăr o pungă de pufuleți! Toată viața o să-mi aduc aminte. Tot ce s-a întâmplat în copilăria ei”, a povestit Mihaela, pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: CRIMĂ ORIBILĂ ÎN CAPITALĂ. O FEMEIE A FOST INCENDIATĂ ÎN SCARA BLOCULUI UNDE LOCUIA. CRIMINALUL ESTE CHIAR NEPOTUL EI)

A luat-o pe fată în Italia: ”Nu am vrut s-o las singură!”

Femeia a plecat în Italia, la muncă. A făcut-o pentru a-i oferi un trai mai bun fetiței sale. Care ajungea și ea, la un moment dat, lângă mama ei.

”Am plecat în străinătate, ca să-i fac un viitor, s-o creștem. Ea avea casa ei aici, în România, am lăsat-o să-și facă și ea o familie, era însărcinată. Ea a stat cu mine în Italia până în octombrie 2020. Din 2015, când mama mea a decedat. Atunci mi-am luat copila după mine. Am lăsat-o să termine anul școlar și în septembrie am luat-o. Nu am vrut s-o las singură, să crească într-un ambient rău.

Cum spuneam, în 2020 a venit definitiv în România, cu iubitul ei, și s-a întâmplat apoi tragedia asta.

Dar nu este adevărat ce a spus Bobi, `te sun, tati!` Ea niciodată nu i-a zis tată. Imaginați-vă că fata mea a avut un raport foarte bun cu soțul meu și, totuși, el a rămas Vali pentru ea. Nu i-a spus soțului meu alături de care a crescut de la doi ani și jumătate și-i spunea lui Bibi tată?”, a continuat Mihaela.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.