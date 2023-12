Mărturii cutremurătoare ale tatălui fetei ucise cu drujba! ”Te sun, tati!”

Odioasa crimă din ziua de 7 decembrie a zguduit Capitala! Ioana, o fată de doar 23 de ani, era ucisă de Paul Bușe, un afacerist care a dezvoltat, în Sectorul 3, complexul rezidențial „Postăvarul”. A vrut s-o taie cu drujba, dar motorul nu a pornit, așa că a lovit-o în cap, apoi a împlântat cuțitul în ea de câteva ori. A fost arstat și acum se află în anchetă. Părinții fetei, care sunt divorțați, se pregătesc de înmormântare, dar așteaptă, cu sufletul la gură, să afle adevărul. Pentru că s-au spus multe despre grozăvia din acea zi pe care ei nu o vor uita niciodată. Bogdan Mihai Călin, tatăl Ioanei, a făcut mărturii cutremurătoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Bobi”, așa cum îi spun apropiații, abia își găsește cuvintele. Nu înțelege de ce s-a prăbușit lumea tocmai peste el! Fata lui de 23 de ani nu mai este, pentru că un nemernic i-a retezat elanul, avea viața înainte. Ne-a făcut, însă, dezvăluiri cutremurătoare, despre relația pe care a avut-o cu fiica lui, despre concubinul acesteia, despre momentul când a aflat de tragedie și multe altele.

”Eu m-am despărțit de mama fetei când avea fata trei ani. Dar am ținut legătura cu ea. Dar, să zic, așa, de 3-4 ani am cam întrerupt legătura, nu știu cauza concubinului fetei, așa consider eu, i-am spus și mamei ei, și lui soră-sa, fosta mea cumnată. S-o zic, așa, pe românește. Maică-sa a recunoscut că era prea influențată de Andrei, iar eu nu mai aveam puterea aia ca să mă opun. Fata era mare, vaccinată…Să mă ierte Dumnezeu, toată lumea știe cine sunt, că sunt tatăl ei, dar nu puteam să mă opun așa de mult. Nu mai era nici pe numele meu, era pe al maică-sii”, a spus Bogdan Mihai Călin.

Tatăl fetei ucise în Capitală: ”Un monstru, nemernic, Dincă 2!”

Nu-i vine să creadă că fata lui nu mai este. Nu știe exact care sunt dedesubturile. Pe criminal l-a catalogat: nemernic, monstru, Dincă 2. Lumea vorbește multe, multe a auzit și el, dar…

”Nu-mi vine nici acum să cred, mie mi-e milă de un câine dacă-l văd în suferință, dar când e vorba de fata mea! Sunt multe pe care le-am auzit, că lumea vorbește, dar până nu se termină ancheta, nu pot spune nimic. Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, faptul e consumat. Nu-mi găsesc cuvintele…

Omul ăla e un nemernic, un canibal, monstru, Dincă 2, nu știu… Eu nu-l cunoșteam pe acest patron, dar am din anturajul meu prieteni care o cunosc chiar și pe soția lui, și pe fata lui. Am încercat să intru pe google, dar nu mai apare niciun nume, cu familia lui, cu fata lui, să văd și eu poze, să văd ce fel de oameni sunt. Că, așa, am auzit ce fel de oameni erau, dar dacă nu i-am cunoscut…”, a continuat povestea ”Bobi”.

A văzut-o ultima dată, acum un an: ”Știam că s-a dus la maică-sa, în Italia!”

Crede că Ioana a fost influențată de concubinul ei, alături de care mai pleca, la muncă, în Italia, unde este stabilită mama ei, fosta lui soție.

”Eu mai treceam prin Sălăjan, că o am pe mama, am prieteni mulți. Dar în ultima perioadă, tocmai de Sf. Ion, culmea, se face un an pe 7 ianuarie când am văzut-o ultima dată pe fată. Din ce cauză? Eu știam că s-a dus la maică-sa, în Italia, cu Andrei, concubinul ei. Că s-au mai dus, au mai muncit acolo. Și, de câte ori vorbeam cu fata mea, îmi promitea că ne vedem când vine. `Te sun, tati`. Nu știu de unde și până unde am simțit-o că mă minte… Nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu știam că e în țară. Am rămas șocat când am aflat, nu știam cum să mă mai justific. Asta i-am spus și Mihaelei și Danei, m-au înțeles și m-au crezut. Ele, la rândul lor, au spus: `Da, Bobi, dacă au fost influențată în rău de Andrei!` Nu știu, nu-mi găsesc cuvintele.

A fost o răceală, nu știu cum să spun, nu o mai cătam așa des, și ea, când venea în România, nu mă mai căuta, nu știu ce se întâmpla. Și îmi spunea că mă anunță… Dar ea a fost foarte mult influențată de băiatul ăsta. Și am auzit, din anturajul lor, că era influențată de Andrei. Nu vreau să-l condamn, Doamne ferește. Poliția își face datoria, mi-a promis că se va afla cu siguranță adevărul”, a spus Bogdan.

Ce spune despre iubitul Ioanei Beatrice

Cei de la Poliție au încercat să-l calmeze, să nu se lase influențat de gura lumii, l-au asigurat că ancheta va scoate la iveală tot adevărul.

”Eu am auzit multe acolo, am stat toată ziua, toată noaptea, am aprins o candeluță și am auzit multe vorbe, multe… Că ar fi și fii-sa la mijloc. Bine, fii-sa, din ce mi-a zis lumea pe acolo, prinsese ură pe fata mea. Dar nu vreau să vorbesc prea multe, că nu știu sigur nimic.

Atât vreau, ca adevărul să iasă cât mai repede. Eu am auzit un singur lucru: că băiatul ăsta, concubinul, avea de dat bani pe la cămătari, juca la cazinou… Sunt vorbe pe care le-am auzit. Orice e posibil. Dar eu, în ultimul timp, nu prea știu multe lucruri, doar ce am auzit.

Nebunul ăla, criminalul ăla, un nenorocit, un animal, că am înțeles că dacă nu se strica drujba voia s-o facă bucăți… Ăla poate să zică ce vrea, faptu-i consumat, nu mai contează. Că s-ar fi îndrăgostit de ea, sunt fel și fel de vorbe.

Eu și cu mama ei am fost la Poliție, ni s-a spus să nu ne luăm după lume, că lumea vorbește, dar să avem răbdare”, a încheiat tatăl fetei ucise.

