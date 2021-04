Caz șocant! O fetiță de un an jumătate a fost bătută cu bestialitate de tatăl vitreg. Motivul: nu a vrut să facă la oliță

Un bărbat din Iași a fost condamnat la închisoare pentru trei ani și opt luni, sub acuzațiile de rele tratamente aplicate minorilor și lovire sau alte violențe. Acesta își bătea zilnic copiii vitregi, iar violența lui s-a răsfrânt și asupra unei fetițe de numai un an jumătate.

Potrivit anchetatorii, bătăile erau la ordine zile, fie că era vorba de corecția aplicată cu palma, nuiaua sau cureaua. Mai mut, pe frații mai mari ai fetiței acesta îi punea să facă diferite treburi grele prin curte, să fure pentru el, iar dacă aceștia nu se conformau imediat se ajungea la violență. (CITEȘTE ȘI: SCENE REVOLTĂTOARE LÂNGĂ O ȘCOALĂ DIN JUDEȚUL BACĂU. O ELEVĂ ESTE BĂTUTĂ ȘI UMILITĂ DE TREI COLEGE, ÎN TIMP CE ALȚII FILMEAZĂ)

Cazul a ieșit la iveală când cei doi băieței de 8 și 11 ani au dezvăluit chinul prin care treceau, spunând că și fetița cea mică avea parte de același tratament și că era bătută dacă plângea sau pentru că nu își făcea nevoile la oliță.

„Am mai fost loviți și cu cureaua, cu palmele, aproape în fiecare săptămână. Am văzut deseori cum Vasile o bătea pe mama noastră. În vara anului 2018, el m-a trimis de două ori la locuința unui vecin, pentru a fura vin. M-a amenințat că mă bate dacă nu fac acel lucru!”, a declarat unul dintre micuți, potrivit biz.ro

„În acest fel, i-am educat”

Ajuns în fața judecătorilor bărbatul și-a recunoscut faptele, însă a declarat că nu consideră că a făcut ceva greșit. Se pare că acesta a fost felul lui de îi educa pe cei mici și care, spune el, chiar a dat roade. (VEZI ȘI: FEMEIE TERORIZATĂ DE FOSTUL IUBIT LA CONSTANȚA! BĂTUTĂ CU BARA DE FIER ȘI BÂTA)

„I-am agresat de mai multe ori pe minorii Andrei și Vlăduț A. I-am lovit pe aceștia cu palmele sau cu bățul. Am făcut acest lucru pentru a le oferi o bună educație, nu din răutate. În perioada ianuarie – februarie 2019, am lovit-o de mai multe ori, cu un băț și cu palmele, pe minora A.N. Am făcut acest lucru pentru a o învăța să își facă nevoile fiziologice la oliță. Am bătut-o pe aceasta cu varga vreo 4 zile la rând, în februarie 2019. De fiecare dată o loveam de câte două ori, după care aceasta își lua olița singură. Nu consider că am greșit, cred că, în acest fel, i-am educat”, a declarat bărbatul în fața magistraților.