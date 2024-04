Cazul bărbatului care a murit de 8 ori. Acum, povestește ce a văzut, ce a simțit și ce s-a întâmplat, de fapt

Se poate spune că Evan Hoyt Wasserstrom (48 de ani), scenaristul și producătorul american, a murit și a înviat nici mai mult, nici mai puțin de 8 ori. Șirul de evenimente nefericite au avut loc în timp ce bărbatul se pregătea să își scoată câinele la plimbare, moment în care a simțit o arsură puternică în brațul stâng și a sunat de urgență la ambulanță. În urma cercetărilor, cazul americanului pare să fie o minune medicală.

Ceea ce trebuia să fie o simplă plimbare cu animalul său de companie s-a transformat într-o tragedie. Întâmplarea a avut loc în urmă cu 8 ani, când scenaristul se pregătea să își scoată câinele la plimbare, moment în care a simțit o arsură puternică în brațul stâng. Încă lucid, Evan Hoyt a apucat să apeleze numărul unic de urgență și să solicite ajutorul membrilor unui echipaj de pe ambulanță. În momentul în care ambulanța a ajuns la el, bărbatul a intrat în stop cardiac.

Evan Hoyt, scenaris și regizor american, a experimentat moartea de 8 ori

Echipa medicală a reușit să-l resusciteze în ambulanță – înainte de a-l duce la cel mai apropiat spital. Americanul a ajuns apoi să aibă alte 5 stopuri cardiace în drumul spre destinație. Ajuns la spitalul Cedars – Sinai, medicii au decis să-l supună unei intervenții chirurgicale de urgență.

Înainte de a intra în operație a mai suferit încă două stopuri cardiace. Din punct de vedere medical, scenaristul a fost mort între 30 și 40 de secunde de fiecare dată când a făcut câte un stop cardiac. După ce a suferit ultimul stop cardiac, medici au reușit să-l stabilizeze și au decis să-i implanteze două stenturi la inimă.

”M-am trezit într-o stare de panică. Eram confuz. Un doctor și două asistente m-au întrebat cum mă cheamă și dacă pot să îi aud. Eram atât de dezorientat încât au fost nevoiți să-mi lege încheieturile mâinilor și gleznelor. Am crezut că am fost răpit și eram foarte agitat. În cele din urmă, mama mea a fost adusă în camera de spital. Faptul că am văzut-o m-a liniștit suficient de mult încât să realizez că mă aflam într-un spital. Am apucat-o de braț și i-am spus că nu vreau să mor, iar ea mi-a spus: ”Nu vei muri. Ai murit deja””, își aduce aminte bărbatul, potrivit Ladbible.

În ziua următoare, starea de sănătate a lui Evan a revenit la normal. În urma analizelor efectuate, bărbatul care a murit de 8 ori a fost asemănat cu un super-erou din filmele americane – datorită capacității sale de vindecare super-rapidă. Acum, în vârstă de 48 de ani, Evan este prieten cu paramedicul Ed, cel care l-a resuscitat la șase din cele opt stopuri cardiace înainte de a ajunge la spital.

„Mi-a mărturisit că se gândea să își părăsească slujba, deoarece lucra acolo de zece ani la acea vreme, dar faptul că m-a resuscitat l-a inspirat suficient de mult pentru a rămâne la locul de muncă. I-a dat o perspectivă cu totul nouă asupra muncii sale”, a spus Evan.

