Umilită din cauza listei de cumpărături! Ce a pățit Lili din Iași, după ce a luat coniac și bere de la magazinul din apropierea casei

Lili Odăgeru a ajuns să trăiască în spaimă și teroare. Totul a început în ziua în care a mers la magazinul din sat – comuna Andrieșeni – să facă niște cumpărături. Femeia și-a pregătit o listă cu produsele pe care voia să le achiziționeze, însă nici prin cap nu avea să-i treacă faptul că o să fie umilită, amenințată și jignită din cauză că a cumpărat mai multe sticle de bere și coniac.

Lili Odăgeru, o localnică din comuna Andrieșeni, a ajuns în situația în care îi este frică să mai iasă din casă. Totul a pornit din cauza unei liste de cumpărături. Imediat după ce a achiziționat de la magazinul din sat mai multe produse – printre care și o sticlă de bere și coniac – femeia a devenit ținta mai multor postări pe o rețea de socializare. Din spatele unor conturi false, un utilizator Facebook ar încerca să scoată în evidență faptul că este o femeie bețivă.

Lili Odăgeru a ajuns să fie umilită și jignită din cauză că a cumpărat bere și coniac

Femeia batjocorită crede că în spatele acestui atac se află Ilie Urmă, membru PNL, care este susținătorul lui Maricel Turcu la alegerile primare locale. În cadrul unei postări pe Facebook, Lili Odăgeru a mărturisit că scandalul mocnit dintre ea și Ilie Urmă ar fi pornit cu ceva timp în urmă, atunci când ea a spus că nu îl va vota pe Maricel Turcu în funcția de primar. De altfel, magazinul din comună – de unde femeia își face cumpărăturile – îi aparține rivalului ei, Ilie Urmă.

„Sincer vă spun că îmi este frică, pentru că mă amenință și am primit și atâtea injurii, să ferească Dumnezeu. Ura asta, între mine și Urmă, nu e de acum, el mă urăște pentru că l-am deconspirat. Cu mutra aia miloagă a lui, a profitat de anumite chestii, una, două, că e profesor, nu e niciun profesor, nici măcar învățător titular nu e. M-am întâlnit, zilele trecute, cu el la dispensar și m-a înjurat, nu îi e rușine? Îmi pare rău că nu aveam telefonul ca să-l înregistrez. Nu doar eu cred că el mi-a postat cumpărăturile, și Gavriluță Mihai e în aceeași situație.

Urmă vrea să ajungă viceprimar, dar habar nu au că viceprimarul se alege după ce a fost votat primarul. Cumnata lui Ilie Urmă lucrează la magazinul La Doi Pași. Eu am făcut un coș de cumpărături, dar el a vrut să mă discrediteze pe mine, ca om, ca femeie. Eu, dacă cumpăr o sticlă de coniac sau de bere, cumpăr pentru că am soț și decât să-l văd că merge la crâșmă să bea, mai bine bea în casă, când vine de la muncă. Ilie Urmă zice că de ce cumpăr, că sunt eu bețivă”, a declarat Lili Odăgeru, o femeie din comuna Andrieșeni.

Totodată, femeia mărturisește că ea a cumpărat de la magazin și alte produse, nu doar bere și coniac. Lili Odăgeru este revoltată de faptul că toate postările de pe conturile false de Facebook au fost făcute imediat după ce a plătit cumpărăturile și a ieșit din magazin, fapt care o face să creadă că Ilie Urmă este autorul atacului online. În urma amenințărilor și jignirilor pe care le-a îndurat, femeia este decisă să nu mai meargă niciodată la magazinul din Andrieșeni. De acum încolo va merge până la Iași ca să își facă toate cumpărăturile necesare.

Dacă eram bețivă, nu reușeam să fac o casă. Și eu, și soțul meu am fost văduvi și așa ne-am combinat. Imediat ce am făcut cumpărăturile, au și postat cu conturi false pe Facebook că am cumpărat coniac, bere și bomboane cu eucalipt. Dar nu astea au fost toate cumpărăturile, de ce le-au postat doar pe astea? Am mesaje trimise de Ilie Urmă chiar ieri (n.r. – 21 aprilie 2024), în care zice că nu știu ce îmi face dacă mă prinde pe la magazin. Eu am 57 de ani, soțul meu 62, mă tem să mai merg la magazin, să cumpăr o pâine, dacă îmi dă un șut, stau în canal mult și bine. Ilie Urmă zice că mă-sa are 11 copii, și care e problema, am pus-o eu să se distreze?”

De acum, nici nu mai calc la magazin, mă duc la Iași și-mi fac cumpărături, acolo nu mă știe nici lumea, nici pământul. Acolo, pur și simplu, te scanează dacă cumperi o bere. Nu e prima dată când se întâmplă asta, Ilie mi-a mai spus, dacă merg la magazin, să nu uit de bere. Cumpăr bere că îmi permit, îmi cumpăr o bere, o beau cu soțul meu pe terasă. Niciodată nu m-a văzut nimeni amețită sau pe la crâșme”, a mai spus femeia, potrivit BZI.

