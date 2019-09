Cazul Caracal. Alte fragmente osoase descoperite în curtea lui Dincă. ”Anchetatorii se roagă de el”

Specialiștii care cercetează, în continuare, curtea lui Gheorghe Dincă au făcut încă o descoperire macabră. Alte fragmente osoase au fost ridicate dintr-o groapă, iar primele concluzii – înainte expertizei – arată că acestea sunt de proveniență umană.

În cazul în care fragmentele osoase descoperite acum nu aparțin Luizei Melencu sau Alexandrei Măceșanu, criminaliștii vor preleva mostre biologice de la părinții fetelor care au dispărut în zonă. Conform informațiilor, sunt zeci de fete despre nu se mai știe absolut nimic de foarte multă vreme. Gheorghe Dincă este audiat de procurori, numai că declarațiile sale contradictorii fac ca ancheta să aibă o desfășurare lentă.

”Probabil se uită la televizor și râde de noi”

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu este de părere că Gheorghe Dincă nu face altceva decât să se ”joace”. Consideră că anchetatorii nu știu să îl interogheze, iar ”Monstrul din Caracal” profită de această situație și are senzația cei care îl audiază ”se roagă de el”. Liviu Chesnoiu trage și un semnal de alarmă, spunând că anchetatorii nu au probe concludente care să îl incrimineze pe Dincă și să îl oblige pe acesta să vorbească.

“El se joacă cu noi. Are tot confortul acolo. Probabil se uită la televizor și râde de noi. Nu este posibil ca el să se răzgândească de la o zi la alta. El are senzația că anchetatorii se roagă de el, pe vremea mea nu procedam așa. Atunci când criminalul are senzația că anchetatorii se roagă de el, este foarte clar că oamenii legii nu au probe”, a spus Liviu Chesnoiu la RTV.