Ce a ajuns să facă Margherita de la Clejani după ce s-a retras din viața publică: „Merge în altă direcție. Eu o sprijin”

Margherita de la Clejani a ales să se retragă din showbizul românesc și a renunțat chiar și la cariera în industria muzicală. Tânăra a ales să se focuseze pe alte lucruri, iar tatăl său, Ioniță de la Clejani a spus ce planuri de viitor are bruneta.

În urmă cu trei ani, Margherita de la Clejani a produs un accident pe bulevardul Gheorghe Șincai din Sectorul 4, București, după ce a condus sub influența substanțelor interzise. La vremea respectivă, bruneta a fost condamnată la închisoare, însă magistrații au decis să rejudece cauza. Astfel, în luna februarie a anului curent, fata Clejanilor a scăpat de pedeapsă și s-a ales cu plata amenzii penale în valoare de 40.000 de lei.

După acel incident, aparițiile tinerei au fost din ce în ce mai rare. Mai mult decât atât, nici nu a mai vrut să cânte la evenimente, asta după ce a decis că e cazul să se reorienteze profesional.

Cu ce se ocupă Margherita de la Clejani, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor

Potrivit declarațiilor tatălui său, Margherita nu mai vrea să ia parte la evenimente mondene și nici nu mai vrea să cânte alături de ei. Ioniță de la Clejani a mărturisit că tânăra se pregătește pentru o altă carieră, cea în afaceri.

Conștiincioasă, bruneta s-a apucat deja de cursuri de business și speră să dea lovitura în viitorul apropiat cu ideile sale de afaceri.

“Margherita, pentru moment, nu mai vrea să participe la evenimente. Are o altă direcție, direcția business-ului. O susțin în tot ceea ce vrea ea să facă. Acum urmează cursuri de engleză, de business, se duce în zona afacerilor”, a declarat Ioniță de la Clejani pentru playtech.ro.

Margherita de la Clejani a avut un atelier de haine

Nu este prima dată când bruneta cochetează cu domeniul de business. În trecut, fata Clejanilor își deschisese un atelier de haine, însă a fost nevoită să-l închidă după ce a fost vandalizat de hoți.

„Mă aflu pe Calea Victoriei, nr. 101, la laboratorul meu de creaţie vestimentară, şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez, în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb, oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat”, spunea Margherita, în urmă cu ceva timp.

