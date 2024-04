Ce a apărut pe cerul Italiei, în dimineața zilei de 7 aprilie 2024. Locuitorii au rămas mască și au imortalizat fenomenul spectaculos

Un spectacol rar a avut loc pe cerul Siciliei în dimineața zilei de 7 aprilie 2024! Vulcanul Etna a aruncat în aer cercuri de fum aproape perfecte, spre surprinderea locuitorilor și nu numai. Imaginile au făcut înconjurul lumii și au fost apreciate la scară largă. Din ce cauză au apărut „inelele de fum”?

Vulcanul Etna din Italia a oferit un spectacol inedit populației de acolo și nu numai. Un fenomen rar a avut loc, zilele trecute, după ce vulcanul a început să scoată „inele de fum” perfecte. Acestea s-ar fi produs după ce un nou crater s-a deschis pe vârful celui mai mare vulcan activ din Europa. Sigur că, nu este pentru prima oară când italienii văd un astfel de spectacol pe cerul lor, însă de data aceasta cercurile de fum au avut o formă perfectă, ieșind unul după altul.

Volcanoes blow smoke rings and they do it rarely, because they require such precise conditions to form.

This is the amazing series of rings produced by Mt Etna on April 6, 2024.

[📹 EtnaGuide]pic.twitter.com/GrcUyc3jiU

— Massimo (@Rainmaker1973) April 7, 2024