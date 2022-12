Ce a apărut pe contul de Instagram al lui Nosfe, la 2 luni și jumătate de la moartea artistului

Primul Crăciun fără Nosfe. Colegii săi de la Șatra Benz le-au făcut o mare surpriză fanilor de pe Instagram. A fost lansată prima melodie post-mortem a regretatului rapper, numită ,,Prima zăpadă”, în colaborare cu artista EMAA.

Moartea lui Nosfe a venit ca un șoc în rândul familiei și al apropiaților, dar și a celor care-i iubeau muzica. La doar 37 de ani, rapperul s-a stins subit din viață, în urma unui infarct. A lăsat în urma sa o soție și o fetiță, însă amintirea lui nu va fi ștearsă prea curând.

Noua piesă post-mortem a lui Nosfe a apărut și pe conturile de socializare ale acestuia

Colegii de la Șatra Benz au lansat ultima melodie a lui. Fanii au rămas suprinși să descopere pe pagina de Instagram a lui Nosfe clipul video publicat. Ei au fost încântați și au ascultat cu bucurie noua melodie care a fost lansată cu videoclip.

Surpriza și mai mare este că Mădălina Crețan, soția regretatului artist, apare în videoclip. Ea este una dintre persoanele care apar în clip, alături de mai multe fețe cunoscute din România.

Versurile piesei sunt unele emoționante, dar finalul clipului video a înlăcrimat pe toată lumea. Acel moment i-a fost dedicat lui Nosfe.

După moartea fulgerătoare a lui Nosfe, soția sa îi păstrează amintirea vie și vorbește despre el în cele mai frumoase feluri. Deși nu poate accepta faptul că bărbatul alături de care își construise o familie a plecat din această lume, Mădălina Crețan își caută puterea pentru a merge mai departe și a avea grijă de fiica lor.

Mădălina Crețan: ,,El avea atât de mult de oferit”

„ Îmi tot spune lumea că sunt sau că am fost soția perfectă… eu nu sunt perfectă, nimeni nu e perfect. Perfectul există, poate, doar în Dumnezeu. Dar da, am aspirat către perfecțiune pentru că am avut motivație zilnică, pentru că el a fost perfect în ochii mei, pentru că femeia își dorește să devină perfectă pentru bărbatul ei perfect.

Eu nu știam să gătesc, dar am învățat și am transformat gătitul în ceva special pentru că lui îi plăcea mâncarea. Nu știam să ofer dragoste pentru că tata și-a dorit băiat și pentru că m-a crescut cu “decât să vii acasă bătută, mai bine să nu mai vii!”, dar el mi-a oferit atât de multă încât m-am simțit responsabilă să i-o întorc înzecit.

Eu nu-mi doream neapărat copil pentru că eu eram o rasfățată, o copilă căpiată, dar el m-a făcut să simt că dragostea dintre noi e atât de mare și de puternică încât nu o mai putem ține doar în noi doi și trebuie să o mai punem într-un suflet. Eu eram răutacioasă pentru că “decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa”, dar el m-a învățat că oamenii sunt greu încercați de viață și că mai bine îi înțeleg decât să îi condamn.

Eu nu stăteam la alintat și la îmbrățișat pentru că “nu eram un animăluț de companie”. Dar el avea atât de mult de oferit încât nu mai aveam unde să fug să scap de toată dragostea. Și apoi am realizat de fapt, cât de bine se simte să te lași iubit.

Deci, nu am fost perfecți, dar ne-am iubit imperfecțiunile, nu am fost perfecți dar ne-am dorit să fim unul pentru celălalt cea mai bună versiune a noastră și atât cât a fost, povestea noastră în această viață a fost perfectă. Pentru noi”, a scris Mădălina Crețan pe Instagram, la scurt timp după moartea lui Nosfe.