Cadoul înduioșător primit de Mădălina Crețan chiar în ziua în care ar fi aniversat 9 ani de relație cu Nosfe. Aceasta susține că a trăit ”o zi care nu poate fi eclipsată de niciun cadou material”

Pe data de 21 decembrie s-ar fi împlinit 9 ani de dragoste pură între Mădălina Crețan și Nosfe. Din păcate, ea este nevoită să petreacă această zi semnificativă în absența persoanei iubite.

În urma unui infarct suferit de Nosfe, în seara de 15 spre 16 octombrie 2022, artistul a părăsit această lume, lăsând în urma sa mii de fani îndurerați, dar și o familie frumoasă, sfâșiată de suferință. Rapperul avea 37 de ani când a trecut la cele veșnice. În noaptea în care s-a produs tragicul eveniment, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Ce cadou a primit Mădălina Crețan din partea trupei Șatra Benz

Trupa al cărei co-fondator a fost chiar Nosfe i-a oferit un cadou Mădălinei Crețan, în ziua în care cuplul ar fi sărbătorit 9 ani de fericire împreună. Impresionată de gestul membrilor trupei, ea a distribuit un mesaj emoționant pe pagina personală de Instagram.

”21 decembrie.. aniversarea noastră de relație… 9 ani.. am primit cadou o zi de filmări cu @satrabenz … practic, am refăcut pas cu pas, privire cu privire unul din sutele de trasee ale lui @nosfezilla. Am trăit pe pielea mea toate poveștile lui spuse pe fugă… “nu filmatul exclusiv te dărâmă, ci așteptatul să te cheme la cadru, să filmezi 15 minute și după să aștepți, iar o oră, până la cadrul următor”; “ăștia s-au mai lungit după filmări, aș mai fi stat și eu, dar am vrut să ajung acasă la voi”; “am mâncat numai tâmpenii toată ziua”; “abia aștept să fac un duș”; “da’ clipu’ pare să fie bombă, adică s-au tras niște cadre geniale!” and so on. Am inspirat fiecare secundă ca și cum l-am avut constant în fața mea. Simt că am câștigat o zi care nu poate fi eclipsată de niciun cadou material. Mă așez în pat epuizată, dar spunând “MULȚUMESC și TE IUBESC!”.

Abia aștept să vedeți clipul la Prima Zăpadă! S-a pus o energie incredibilă în el venită de la peste 40 de oameni superbi care și-au anulat planuri, care și-au cerut liber de la joburi ca să fie cu noi, pentru el, în aer liber, la -4 gr. Sunteți prea mulți pentru tag, dar vă știți, vă iubesc și vă mulțumesc din toată inima!”, le-a povestit Mădălina Crețan fanilor pe rețelele de socializare.