Ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Alexandru Andrei Chelmu, după ce tatăl lui a anunțat decesul tânărului de 29 de ani

Ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Alexandru Andrei Chelmu, după ce tatăl lui a anunțat decesul tânărului de 29 de ani
Alexandru Andrei Chelmu. Sursa Social media
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Un detaliu de pe Facebook-ul lui Alexandru Andrei Chelmu a atras atenția, la scurt timp după ce tatăl său a anunțat că tânărul de numai 29 de ani s-a stins din viață! Fiul lui Sorin Chelmu, liderul AUR Vaslui, a murit mult prea devreme, iar vestea a căzut ca un trăsnet peste familie și apropiați.

După anunțul făcut de tatăl său, cei care au intrat pe pagina de Facebook a lui Alexandru au putut observa un lucru care schimbă complet atmosfera profilului său.

Nu este vorba despre o simplă postare de pe rețelele sociale. Într-un moment în care prietenii și cunoscuții încearcă să înțeleagă dispariția tânărului, pe pagina acestuia a apărut un mesaj cu o încărcătură emoțională puternică.

Ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Alexandru Andrei Chelmu

Cuvintele sunt adresate celor care vor să-și ia rămas-bun de la Alex, iar anunțul conține informații despre ceremonia funerară. Totodată, pe profil a fost identificată și una dintre ultimele fotografii ale tânărului.

„Cu inimile îndurerate, anunțăm că dragul nostru Alex a plecat într-o lume mai bună. Ne este greu să găsim cuvinte pentru durerea pe care o simțim. Rămân alături de noi amintirile, iubirea și toate clipele pe care le-am împărtășit cu el.

Ultima poză cu Alexandru Andrei Chelmu

Ultima poză cu Alexandru Andrei Chelmu. Sursa Social Media

Alex va avea mereu un loc în inimile noastre. Cei care doresc să aprindă o lumânare și să își ia rămas bun sunt așteptați la Capela funerară a Cimitirului din Mogoșoaia, strada Viilor nr. 8A, începând de sâmbătă, 10 octombrie 2026, ora 15:00.

Înmormântarea va avea loc luni, 12 octombrie 2026, la ora 11:00. Vă mulțumim tuturor pentru gândurile bune, pentru sprijin și pentru că ne sunteți alături în aceste momente grele. Dumnezeu să te odihnească în pace, dragul nostru Alex. Te vom păstra mereu în sufletele noastre”, este ultimul mesaj de pe pagina lui Alexandru.

Drama care a lovit familia lui Sorin Chelmu

Dincolo de mesajul publicat pe Facebook, dispariția lui Alexandru ascunde o poveste dureroasă, desfășurată într-un interval foarte scurt. Tânărul a ajuns la medic după ce s-a plâns de o durere de cap. Un simptom aparent banal a dus la o descoperire medicală extrem de gravă.

În urma controalelor, medicii au identificat o afecțiune la nivelul trunchiului cerebral. Diagnosticul a fost pus cu aproximativ două săptămâni înainte de deces, iar boala a evoluat într-un ritm devastator. Intervenția chirurgicală nu ar fi fost posibilă, iar Alexandru Andrei Chelmu a murit la doar 29 de ani.

Moartea tânărului a fost anunțată chiar de tatăl său, Sorin Chelmu, președintele organizației județene AUR Vaslui. Acesta a publicat pe Facebook un mesaj în care și-a exprimat durerea și a vorbit despre fiul pe care l-a pierdut mult prea devreme.

„Cu inima frântă, dar recunoscător pentru fiecare clipă binecuvântată petrecută alături de fiul meu Alexandru Andrei, vă anunț că a plecat dintre noi. A plecat mult prea devreme să lumineze cerul, așa cum a luminat în fiecare zi a vieții lui. A fost un copil bun, cald, cu sufletul curat, a trăit frumos, a iubit sincer”, a scris tatăl său.

În perioada în care Alexandru se confrunta cu problemele medicale, Sorin Chelmu și-ar fi căutat sprijinul în credință și s-ar fi rugat pentru însănătoșirea fiului său. Din păcate, tânărul nu a mai putut fi salvat.

Familia a anunțat și programul funeraliilor. Cei care vor să aprindă o lumânare și să-și ia rămas-bun de la Alexandru sunt așteptați la Capela funerară a Cimitirului din Mogoșoaia, strada Viilor nr. 8A, începând de sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 15:00. Înmormântarea va avea loc luni, 12 octombrie, la ora 11:00.

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S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de cap

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