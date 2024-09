Ce a cumpărat o româncă cu 250 de lei de la supermarket din Elveția! Și-a ticsit sacoșa cu alimente: „Eram speriată să merg la cumpărături aici”

Tot mai mulți români aflați peste hotare arată, în mediul online, cum e viața în străinătate. Este și cazul Andei Rotta, o tânără stabilită în Elveția, care a ținut să le spună tuturor ce a cumpărat din magazinele de acolo cu doar 250 de lei. Mulți au rămas surprinși să vadă produsele pe care le-a achiziționat din supermarket. Ce a putut să cumpere de suma respectivă?

Anda este stabilită în Elveția, o țară nu prea ieftină dacă ne referim la trai. Tânăra a devenit virală pe TikTok, după ce le-a arătat tuturor ce a putut să cumpere de 250 de lei. Aceasta a mers la supermarket, să-și ia provizii și s-a întors acasă cu mai multe produse.

„Haideți să vedem ce cumpărături am făcut în Elveţia pentru 50 de franci, care sunt aproximativ 250 de lei. Când am venit aici, toată lumea spunea că o să fie o țară extrem de scumpă și așteptările mele au fost cumva foarte negativiste. Au fost foarte pesimiste”, a spus românca.

Tânăra spune că majoritatea prețurilor sunt asemănătoare, ca-n magazinele de la noi. Andra și-a ticsit sacoșa cu fructe care nu sunt prea ieftine, precum smochinele și zmeura, dar și cu legume, printre care ciuperci, ardei, usturoi, morcovi. Sigur că, asta n-a fost tot! Lista a continuat.

„Și acum o să vedem cam de 250 de lei ce cumpărături am făcut. Mie, sincer, la majoritatea lucrurilor, prețurile nu mi s-au părut atât de departe de România. Eu am luat de la legume și fructe cam cele mai scumpe chestii, pentru că le-am luat pe toate ambalate. A fost prima dată când am mers la supermarketul ăla și nu eram foarte familiară, așa că am zis că le-am luat de direct ambalate ca să mă duc la self-scanner.

Astea sunt 500 de grame de smochine, 250 de grame de zmeurică. Ador zmeurica. 300 de grame de ciuperci champignon. Două pungi din astea de usturoi, pentru că fac supă cremă de usturoi astăzi. Am mai luat acești ardei. Nişte piersicuțe din astea plate.

Astea au fost jumătate de kilogram, 1,85 de franci. Apoi 200 de grame de morcovei din ăştia micuți, baby carrots. La unt m-am uitat specific, pentru că țin minte că în România mi se părea că e foarte scump și a fost 4,50 franci, deci echivalentul a 22 de lei. Trei smântânele de gătit, busuioc prospăt şi bacon”, a spus Anda.