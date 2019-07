Ce a decis Adelina Pestrițu să facă cu cele două rochii de mireasă. Nu vă așteptați la asta

Adelina Pestrițu este o femeie organizată, iar fiecare lucru din viața ei este foarte bine stabilit. Așa s-a întâmplat și de această dată, imediat după petrecerea de nuntă bruneta a anunțat ce va face cu cele două rochii superbe pe care le-a purtat în ziua merelui eveniment.

“Pentru rochia-prințesă pe care am purtat-o la cununia religioasă la biserică, urmează să organizez o licitație (încă nu am organizat, dar mă voi ocupa în perioada imediat următoare), iar banii pe care îi voi obține în schimbul ei vor merge direct cu scop de donație pentru copiii cu nevoi speciale. Am purtat-o la cel mai frumos eveniment din viața noastră de cuplu și cu siguranță va ajunge în mâinile cuiva care să o aprecieze așa cum am apreciat-o și eu. Dar cel mai important, banii vor face subiectul unui gest nobil, prin care vom contribui la strângerea de fonduri pentru niște copilași care au cu adevarat nevoie de ei pentru a trăi și a se putea bucura de fiecare zi. Îmi doresc să răsplătesc cumva tot binele de care am parte printr-o astfel de acțiune, care nu ar fi nici prima și mai mult ca sigur nici ultima.

Cea de a doua rochie pe care am purtat o la nuntă, va rămâne în garderoba proprie ca amintire a acestui moment mare pentru noi ca familie. Zeny va fi bucuroasă de ea peste ceva timp, atunci când îi voi povesti, îi voi arăta poze și cu siguranță va vrea să o probeze și să o plimbe prin casă spre amuzamentul tuturor” , a declarat frumoasa brunetă.

Adelina Pestrițu, comandă specială pentru cele două rochii de mireasă

„Luni întregi am căutat pe cineva în România să-mi poate realiza rochia de mireasă. Am căutat nopți întregi poze de referință, am avut întâlniri peste întâlniri și totul mă făcea să cred că o să mi se năruie visurile. Ajunsesem până în punctul în care să renunț la ideea de a purta 2 rochii în ziua nunții, în favoarea uneia singure. Doar-doar să găsesc ceva care să mă mulțumească pe deplin. Văzând că timpul se scurge și eu nici măcar nu am făcut comandă, știind cât de mult timp necesită manopera, a început să se instaleze o ușoară stare de panică. La modul cel mai serios. Perfecționismul din mine deja era la cote maxime și astfel îmi făceam singură gânduri care mă nelinișteau. Și această stare se dezvoltă din ce în ce mai mult de la o zi la alta”, a adăugat ea.

Într-un final, Adelina Pestrițu a ales un brand internațional.

„Am jubilat efectiv de bucurie și m-a cuprins o liniște interioară. Mai mult de atât, cunoșteam istoria acestui brand internațional, dar și faptul că îmbracă vedete internaționale pe covorul roșu, una dintre ele fiind Irina Shayk, cea pe care am și cunoscut-o la o prezentare de modă la NYFW, în urmă cu un an. Pe lângă Irina Shayk, sora Chiarei Ferragni, Valentina Ferragni, îi poartă cu multă eleganță, dar și alte celebrități de peste hotare, care sunt în mare vogă…

… Astfel, am început să probez câteva piese de rezistentă. Am intrat în cabină și pe oglindă am găsit un mesaj personalizat „Welcome, Adelina”. Mi s-a părut atât de drăguț și un gest atât de mic m-a făcut să mă simț atât de specială! Și au început să „curgă” rochiile…”, a mai explicat Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu a dezvăluit că ambele sale rochii de mireasă sunt albe și că sunt cusute manual.

„Am revenit peste câteva zile și am început să analizăm variantele satisfăcătoare sufletului meu. Și nu erau puține deloc. …Am hotărât că potrivit ar fi să rămânem pe ideea de 2 rochii pentru marele eveniment. Piesele vin pe comandă din Barcelona, direct în reprezentan’a din România, special pentru evenimentul meu… ambele sunt albe, cusute manual de echipe întregi de oameni și cotate că fiind piese de rezistență în Casă lor de Modă”, a încheiat ea.