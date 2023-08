Ce a făcut Constantin, un taximetrist din Botoșani, după ce un bătrân și-a uitat sacoșa de rafie plină cu bani în mașină: „Câștigi azi nemeritat, mâine pierzi mai mult”

Un taximetrist, în vârstă de 63 de ani, din Botoșani, a reușit să primească toate meritele și aprecierile oamenilor din jur. Șoferul de taxi a găsit o pungă plină cu bani, uitată de un client în mașina lui, sub scaun. N-a stat pe gânduri și a făcut tot posibilul să returneze suma imensă.

Constantin are 63 de ani și este șofer de taxi în Botoșani, de mai bine de două decenii. De-a lungul anilor a încercat să fie un exemplu pentru toată lumea, să se comporte frumos cu clienții și să ajute pe oricine are nevoie. Zis și făcut! Era o zi de iulie 2023, când bărbatul s-a trezit cu o sacoșă de rafie plină cu bani, uitată în mașina lui. Inițial, șoferul nu s-a uitat în ea, ci a pus-o în portbagaj, în siguranță, să o returneze. Între timp, acesta a mai luat o cursă, apoi s-a uitat ce se află în pungă. A încremenit când a văzut câți bani erau în portbagajul lui: 40.000 de euro.

Sacoșa fusese uitată de un bătrân de 80 de ani, care a avut un șoc atunci când a văzut că a uitat banii în taxi. „L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă așteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat”, a povestit Constantin, pentru Botoșăneanul.

Bătrânul și-a recuperat banii

Șoferul a anunțat imediat dispeceratul care l-a sfătuit să meargă la Poliție, în cazul în care bătrânul nu apare. „Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu în spate”, a mai povestit acesta, conform sursei citate.

Constantin spune că are frică de Dumnezeu și niciodată nu ar putea să ia un lucru care nu este al lui. „Ce să păstrez dacă nu e al meu lucrul? Eu mai mult pierd, mai merg și eu la Biserică, și soția merge, suntem totuși… nu se opresc lucrurile. Dacă ai oprit azi un lucru, mâine pierzi mai mult”, a mai spus șoferul de taxi.