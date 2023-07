Ce a făcut Dana Săvuică după ce a apărut pe coperta Playboy. Toți banii câștigați s-au dus pe un moft

În urmă cu 24 de ani, Dana Săviucă era prima apariție pe coperta Playboy România. La vremea respectivă, vedeta avea 29 de ani și nu s-a sfiit să pozeze nud. Apariția acesteia în revista destinată bărbaților a fost un real succes, iar blondina a câștigat bani frumoși. În ce i-a investit?

La 29 de ani, după ce se retrăsese din modelling, Dana Săvuică decidea să renunțe la inhibiții și poza pentru revista Playboy. Blondina și-a negociat bine contractul, iar pentru apariția sa în paginile revistei a primit o sumă importantă de bani. Iar imediat cum a pus mâna pe ei, vedeta i-a dat pe toți pe ceea ce vede ca pe un moft acum.

Ce a făcut Dana Săvuică cu banii de la Playboy

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Dana Săvuică a vorbit despre apariția ei în Playboy, dar mai ales despre banii pe care i-a încasat în urma pictorialului sexy. Deși nu a vrut să dezvăluie câți bani a primit, vedeta le-a mărturisit telespectatorilor pe ce i-a cheltuit.

Se pare că banii au fost suficienți pentru ca Dana Săvuică să își cumpere la vremea respectivă cea mai nouă mașină sport. Asta înseamnă că vedeta a fost plătită extrem de bine. Însă, aceasta a mai menționat că în prezent banii pe care i-a primit atunci nu i-ar ajunge să cumpere nici măcar jumătate dintr-o garsonieră.

„Aveam 29 de ani, mi-am cumpărat o mașină sport, ultimul tip la vremea aceea. Acum? Aproape nimic nu ar mai reprezenta acei bani. Probabil, jumătate din garsonieră, depinde de zonă. Cât am câștigat exact nu spun și nici nu pot să spun, am un contract cu clauză de confidențialitate și e pe foarte mulți ani. Acum, sunt mai inteligentă, nu mai arunc banii pe mașini, îi investesc cu multă înțelepciune”, a declarat Dana Săvuică, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Dana Săvuică: „Aș mai poza nud”

Atunci când a trebuit să pozeze în Playboy, Dana Săvuică a analizat foarte bine ce presupune și ce o să însemne pentru ea acest lucru. A fost foarte atentă la contract și nu a vrut să arate totuși prea mult. Vedeta și-a dorit ca pictorialul ei să fie asemănător cu cel al lui Marylin Monroe și a reușit. De asemenea, Dana Săvuică nu exclude încă un pictorial nud. La 53 de ani este dispusă să repete experiența.

„N-am avut curajul să fiu prea nud. Am vrut să pozez fix ca Marylin Monroe, prima femeie care a pozat în primul număr al revistei Playboy. Am avut grijă la scrisul mărunt din contract, mi-am negociat bine condițiile apariției, am câștigat bine, mi-am negociat procentajul, ce arăt și ce nu arăt. Nu am mers la risc.

Am vrut să-mi demonstrez că pot. A fost și strategie de marketing. Mă retrăgeam din modelling. A fost un fel de tribut adus feminității, corpului meu. Aș mai poza nud, dar depinde de echipă, de mesajul transmis. Femeia la 50 de ani nu e cu un picior în groapă”, a mai declarat Dana Săvuică, în cadrul emisiunii „La Cină”.