De ce nu se afișează Dana Săvuică alături de iubitul ei. Vedeta a dat cărțile pe față: „Îmi suplinește toate dorințele”

Dana Săvuică a reușit să treacă peste divorțul de Răzvan Stanciu și să-și vadă de drumul ei. A început un nou capitol în viața sentimentală, iar vedeta și-a cunoscut, în sfârșit, jumătatea. Abia acum a dat detalii neștiute din povestea de iubire pe care o trăiește!

După divorțul de Răzvan Stanciu, Dana Săvuică și-a refăcut viața sentimentală. Realizatoarea de emisiuni TV a fost căsătorită timp de 25 de ani și are o fată pe nume Julie. Ruptura de soțul ei a intervenit în anul 2016. De atunci, fiecare a mers pe drumul lui. Cunoscuta vedetă trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Răzvan Enescu, pe care preferă să-l țină departe de ochii curioșilor. Afacerista este foarte discretă atunci când vine vorba despre relația ei amoroasă și postează rareori fotografii în care-și face apariția și partenerul ei. Fostul iepuraș Playboy a vorbit, într-un final, despre iubitul ei și a dat detalii neștiute din spatele cortinei.

CITEȘTE ȘI: FANTEZIILE BĂRBAȚILOR CU DANA SAVUICĂ, PE CALE DE DISPARIȚIE! MITUL CELEI MAI SEXY BLONDE S-A SPULBERAT: “MI-AI LUAT BALCOANELE, EU ÎMI FĂCEAM TREABA CU ELE!”

Cum l-a cunoscut Dana Săvuică pe actualul iubit

Vedeta Tv și Răzvan s-au cunoscut încă de pe vremea când erau la facultate, însă au avut nevoie de ani buni să se regăsească. Bărbatul nu este „om de televiziune”, așa că preferă să stea departe de viața publică. Deși preferă să nu vorbească despre relația ei amoroasă, de curând, fostul model a făcut o excepție și a dat din casă detalii despre bărbatul care o face fericită.

„Nu am nimic de ascuns, dar îmi momentul în care noi ne-am apropiat și am decis să fim împreună, suntem de ceva ani, am devenit discretă, pentru că așa dorește el. Nu este un om de televiziune, nu este un personaj mioritic care apare prin showbiz, este un om discret, un bărbat care îmi aduce tot confortul necesar și îmi suplinește toate dorințele. Ne completăm foarte frumos unul pe celălalt. Îmi oferă libertate, iar asta e foarte important”, a explicat Dana Săvuică, potrivit unica.ro.

CITEȘTE ȘI: PRIMUL PLAYMATE DIN ROMÂNIA BLAMEAZĂ GELOZIA ȘI ÎNCURAJEAZĂ “PICANTERIA”! DANA SĂVUICĂ, SFATURI DE SEDUCȚIE ÎN “LUNA IUBIRII”

Dana Săvuică a vorbit deschis despre căsătorie

Vedeta are 53 de ani și nu mai crede în instituția căsătoriei. Dana Săvuică se bucură din plin de libertatea pe care i-o oferă concubinajul. Aceasta susține că nu se vede, din nou, în fața altarului, fiind recunoscătoare că trăiește așa cum îi place.

„Nu că nu mai cred în mariaj, fiecare om e liber să viseze. Sunt foarte multe cupluri care au căsnicii frumoase, sănătoase, dar, pentru mine, asta nu mai e o opțiune. Îmi place prea mult libertatea pe care o am ca om, ca individ, ca femeie care stă pe picioarele ei, nu a; intra într-un mariaj unde parteneriatul devine o chestie de posesivitate sau de competiție.

Sunt fericită că trăiesc așa cum îmi doresc, că sunt sănătoasă și nu am probleme majore în viață. Încerc, efectiv, să îmi încep ziua cu gânduri pozitive, să am o vibrație pozitivă. Normal că mai cad în mici tristeți, nu zic depresii, că nu e vorba de așa ceva, dar uneori nu îmi mai ies anumite lucruri, dar îmi dau seama că dacă am sănătate și familia aproape e tot ce contează”, a mai spus Dana Săvuică, pentru sursa citată mai sus.