Primul Playmate din România blamează gelozia și încurajează “picanteria”! Dana Săvuică, sfaturi de seducție în “luna iubirii”

În fix o săptămână, îndrăgostiții își vor celebra relațiile fericite, iar una dintre cele mai de marcă figuri feminine din showbiz oferă sfaturi importante de seducție. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prima copertă Playboy din România dezvăluie cum ar trebui „condimentată” o idilă pentru ca flacăra să nu se stingă niciodată. Dana Săvuică blamează gelozia în cuplu și încurajează „jocul” continuu de ademenire a partenerului în mrejele pasiunii.

Primul Playmate autohton îi mai critică pe tinerii care „se mint” reciproc, spune Dana Săvuică. Reprezentanții generației tinere, susține vedeta, tind să își caute partenerul ideal pe internet, ghidați de himere care nu se vor adeveri.

Dana Săvuică oferă sfaturi prețioase pentru reprezentantele sexului frumos: „Să ai grijă, să te menții frumoasă, să vii cu picanterii în relație!”

CANCAN.RO: Ați fost vreodată geloasă, doamna Dana?

Dana Săvuică: De nenumărate ori am făcut prostia asta, da!

CANCAN.RO: Și cum se manifestă, erați vulcanică, sunteți o fire vulcanică?

Dana Săvuică: Da, vulcanică eram. Acum am ajuns la o înțelepciune, o experiență de viață în care mi s-a arătat că nu ai de ce să fii geloasă, îți distrugi sănătatea, psihicul, liniștea interioară.

CANCAN.RO: Da, dar și partenerul, având în vedere că ați fost și sunteți o femeie frumoasă?!

Dana Săvuică: Dar cine a zis că m-a înșelat cineva pe mine?! Eram geloasă și erau și ei geloși, era un fel de război fără sens, care a dus la pierderi și de o parte și de alta. Deci n-am câștigat nimic!

CANCAN.RO: Dar asta nu ține relația intrigantă, faptul că există acolo chestia asta «măi, poate îl pierd»?

Dana Săvuică: Asta cu «poate îl pierd» ar trebui să existe în fiecare zi. Și trebuie să faci eforturi, trebuie să te bucuri de viață alături de el, dar în același timp să ai grijă, să te menții frumoasă, să vii cu picanterii în relație, să lași puțin mister pe ici, pe colo. Să nu-ți ridici fustele-n cap, că nu-i frumos! La figurat, nu la propriu.

Prima copertă Playboy a României critică „apucăturile” generației tinere: „Mă minte, mă înșală!”

CANCAN.RO: Și generația tânără ce greșește?

Dana Săvuică: Că își caută partenerul sau partenera pe Tinder? Pentru că dacă stai cu nasul în telefon și aștepți perfecțiunea să apară, nu! Trebuie să ieși în lume, să socializezi, trebuie să privești omul ăla în ochi. Ochii sunt oglinda sufletului, eu ce văd pe telefon acolo?

O poză frumoasă cu multe filtre. Deci mă induce în eroare, din prima mă înșală. Mă minte, mă înșală, îmi înșală așteptările, tipul sau tipa din poză nu e așa în realitate. Și atunci pornești cu stângul din start.

CANCAN.RO: Am citit un articol în care spuneai că ai fost despărțită o bună perioadă de părinți…

Dana Săvuică: Prin natura meseriei tatălui meu, ca șef de misiuni diplomatice, a trebuit să stea prin diverse țări, departe de copiii lui. Ambii părinți, de fapt, că mama era cu el tot timpul. Și într-adevăr, eu și sora mea am copilărit și am crescut cumva cu bunicii.

CANCAN.RO: Și ai învățat să nu îți proiectezi asta asupra fiicei tale?

Dana Săvuică: Am făcut același lucru. Fiica mea, când era mică, pentru a primi educația pe care am primit-o și eu, am făcut-o pachet și am trimis-o în misiunile diplomatice alături de părinții mei. Deci și ea a crescut cu bunicii și a fost departe cumva de părinți.

