Dana Săvuică, la un pas de paralizie. Fostul fotomodel s-a operat de hernie de disc. Ce trebuie să facă pentru a se recupera

Dana Săvuică s-a operat de hernie de disc în luna noiembrie a anului trecut. Vedeta a căzut în baie din cauza durerilor la coloană, iar ambulanța a transportat-o de urgența la spital, pentru a nu rămâne paralizată. În ce contă recuperarea ei și ce are interzis să facă.

Dana Săvuică a trecut prin clipe teribile, la începutul lunii noiembrie 2021. A căzut în baie din cauza durerilor cauzate de coloana vertebrală, iar apoi a chemat ambulanța. Ajunsă la spital, aceasta a trebuit operată de urgență, deoarece avea hernie de disc și risca să îi paralizeze piciorul.

Ce recuperare face Dana Săvuică pentru coloană

Într-un interviu acordat recent, fostul fotomodel a vorbit despre ce trebuie să facă pentru a se recupera în totalitate după operația suferită. Dana Săvuică a menționat că face kinetoterapie de două ori pe săptămână și merge la bazin, pentru a înota.

”Înotul l-am practicat din copilărie și știu toate stilurile, dar a reintrat în viața mea, pentru că trebuia să îmi fac timp pentru mine și a fost recomandarea medicului.

Am ales să merg la un spital privat, pentru mai multă siguranță. Am întâlnit doctori foarte buni, asistente foarte drăguțe și m-am simțit bine mai ales din punct de vedere psihic, ceea ce contează foarte mult înainte de intervenție.

La o lună și jumătate de repaus am început recuperarea medicală pe care o fac cu o echipă de specialiști, kinetoterapeuți, oameni foarte buni pe recuperare medicală. Din ianuarie fac recuperare de două ori pe săptămână, este un pachet personalizat realizat de specialiști. Am efectuat până acum peste 20 de ședințe. Am învățat ce exerciții să fac pentru nervul sciatic și pentru coloană și le mai fac și acasă. O parte le fac la clinică, apoi acasă”, a precizat Dana, în timpul interviului acordat.

Ce lucruri i-au interzis medicii Danei Săvuică

De asemenea, blondina a precizat că medicii i-au interzis să poarte tocuri, să care lucruri grele și să facă mișcări bruște. Dana a mai spus că mai poartă tocuri doar la evenimente, însă unele foarte mici, de 3 sau 5 cm.

„Era cât pe aici să îmi paralizeze piciorul dacă nu mă operam. Îți ia foarte mult timp să te recuperezi. De obicei, între 6 luni și un an durează recuperarea, depinde de organism.

Nu mai am voie să port tocuri, doar pantofi sport, balerini. Doar la evenimente mai port, dar tocuri mici, de 3 sau 5 cm, și stau cel mult o oră încălțată. Trebuie să reintru în stilul de viață normal, am fost în Sri Lanka, am început să dansez. Ritmul de viață l-am câștigat, dar am grijă să nu car valize, saci de gunoi, nu fac mișcări bruște”, a mai declarat blondina pentru Click.

