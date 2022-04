Daniel Onoriu, prima apariție la TV, după ce era să piardă lupta cu viața. Nepotul lui Gabi Luncă a stat 55 de zile în comă. Este total schimbat

Pilotul de raliuri, Daniel Onoriu, a avut prima sa apariție la televizor, după ce a trecut printr-un episod crunt, 55 de zile de stat în comă. Nepotul lui Gabi Luncă a vorbit despre medicii din Turcia care i-au pus viața în pericol și să îi ia doar banii.

Daniel Onoriu și-a făcut o operație de micșorare a stomacului, în Turcia, anul trecut, care a eșuat. La scurt timp după întoarcerea sa în România, a început să se simtă rău și să vomite sânge.

A ajuns de urgență la spitalul Floreasca din Capitală, unde a rămas internat până la începutul lui marie 2022. A stat peste 100 de zile internat, dintre care 55 în comă indusă. În tot acest timp medicii au făcut eforturi uriașe pentru a-i salva viața, după ce o altă echipă medicală din străinătate aproape i-a curmat-o.

Cum arată acum Daniel Onoriu. Este total schimbat

Pilotul de raliuri a apărut pentru prima oară la televizor, după ce și-a revenit și a declarat că medicii care l-au operat ar fi știut de problemele lui de sănătate, însă au ascuns totul pentru a-i lua banii. Nepotul regretatei Gabi Luncă a început în urmă cu ceva timp procesul de recuperare, însă mai are cale lungă până când se va pune pe picioare.

”M-am lăsat de curse, aș fi vrut să mă reapuc anul ăsta, dar acum nu mai pot. Fizic, abia pot să merg. Am fost de foarte multe ori în Turcia, spitalele sunt altfel decât la noi, dar uite că eu am avut ghinion. Cred că și-au dat seama că aveam probleme și au ascuns, ca să mă opereze, ca să îmi ia banii”, în cadrul unei emisiuni TV.

Daniel Onoriu: ”Nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine”

Fostul pilot a mărturisit că avea 114 kilograme înainte de a se opera și că a vrut să treacă prin această intervenție, deoarece nu se mai suporta gras. De asemenea, Daniel a mai povestit că avea mulți prieteni care l-au îndrumat spre această cale, de a-și micșora stomacul.

”Eu am avut 114 kilograme. Înainte de operație. Am avut prieteni care au avut și 140-150. Au făcut operație ca să slăbească. M-au încurajat. Și am făcut operația și uite că din toți oamenii pe care îi cunosc, tocmai mie mi s-a întâmplat să stau 55 de zile în comă și peste 100 de zile internat în spital. Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine”, a mai povestit Daniel Onoriu, în platoul emisiunii Acces Direct.

