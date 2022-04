Daniel Onoriu și-a schimbat viața radical după ce a fost externat. “Merge la biserică, se roagă. Este un alt om” + Cum și-a sărbătorit ziua de naștere

Daniel Onoriu a stat în comă timp de 55 de zile, după ce a suferit, în Turcia, o intervenție de micșoare a stomacului. A scăpat ca printr-o minune de moarte, iar după externare și-a schimbat viața radical. Pilotul de raliuri s-a apropiat de Divinitate și merge constant la biserică.

Rebecca, mătușa lui Daniel Onoriu, a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a nepotului ei. Aceasta a dezvăluit că pilotul de raliuri este pe drumul cel bun și că face progrese. A început să facă primii pași, dar important este că stă bine din punct de vedere psihic. Rugăciunile îl ajută enorm în această perioadă.

“El este un ambițios, luptă, are psihicul bun, își dă curaj singur. Face progrese de la o lună la alta, începe să facă pași, este minunat. Merge la biserică, multumeste tuturor pentru rugăciuni, se roagă, este un alt Daniel”, a declarat Rebeca Onoriu, la Antena Stars.

Pe 24 noiembrie, Daniel Onoriu a fost supus unei operații de micșorare a stomacului la o clinică particulară din Turcia. Reîntors în țară, pilotului i s-a făcut rău și a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, cu hemoragie internă.

Cum și-a sărbătorit Daniel Onoriu ziua de naștere. “El a pregătit tot”

Altfel, pe 8 aprilie, Daniel Onoiu a împlinit 44 de ani. Pilotul de raliuri și-a chemat apropiații la el acasă, unde a organizat o petrecere care s-a întins până dimineață.

“El ne-a sărbătorit pe noi, el a pregătit tot, el ne-a chemat pe toți. O zi extrem de frumoasă, am plecat de acolo râzând, am avut ce să sărbătorim. Am fost doar familie, într-un cadru restrâns, a fost bine”, a mai spus Rebeca Onoriu.

