Ana Morodan, decizie radicală. ”Contesa digitală” vrea să își taie sânii: ”Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor”

Ana Morodan se gândește să își micșoreze sânii. Așa numita ”contesă digitală” se află la un pas de bisturiu și sala de operație. Blondina a declarat recent că are probleme grave cu spatele din cauza sânilor.

Luni seară, Ana Morodan a fost prezentă în cadrul unui eveniment de celebrează frumusețea ”Beauty Elite Meet Up”. Tot aici, blondina a ținut un discurs, unde a ținut să precizeze faptul că are sânii mari și că a ajuns la o vârstă la care aceștia nu mai sunt voluptoși.

Ana Morodan vrea să își taie sânii cât mai curând

”Contesa digitală” a menționat și că are probleme grave cu spatele din cauza mărimii bustului său și că are de când să își taie sânii, cât mai curând posibil. De asemenea, blondina a spus că a acumulat câteva kilograme în plus și că prietenul ei a caracterizat-o drept ”o bilă”.

”Am sânii mari. N-am stat în viața mea la o coadă. Sunt fericită. În curând o sa mi-i tai. În următoarea perioadă… că au ajuns până la buric. De la o vârstă… nu mai stau.

Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor. Fac masaj cu pietre de jad săptămânal. Sunt fan terapii care mă relaxează. Tocmai am fost numita bilă de către prietenul meu Am luat și ceva kilograme”, a mărturisit Ana Morodan, pe scena evenimentului de frumusețe.

”Contesa digitală” s-a luptat cu depresia

Ana Morodan este una dintre multele persoane care s-au luptat ani de zile cu depresia, dar a reușit să depășească perioadele de anxietate extremă prin care a trecut.

”Psihologul mi-a zis să merg la pădure în weekend să iau contact cu soarele mai mult. Dar singură nu merg, că mi-e frică. Nu mai sufăr de depresie însă”, a mai spus ”contesa digitală”, în cadrul discursului ei.

