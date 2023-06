Ce a făcut Gina Pistol chiar în noaptea nunții. Toți invitații s-au adunat să vadă momentul unic al soției lui Smiley

Smiley și Gina Pistol au avut parte de momente emoționante, acum o săptămână, când au spus cel mai frumos DA din viața lor. Artistul și prezentatoarea TV și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu, în cadrul unei ceremonii de vis. După nunta de pomină, cei doi amorezi au avut nevoie de clipe de liniște. Totuși, invitații nu pot uita un moment important de la marele eveniment.

Smiley și Gina Pistol au trăit momente minunate alături de familie și cei dragi, la nunta lor. S-au căsătorit acum mai bine de o săptămână, într-un cadru de vis, pe malul lacului Snagov. Celebrul artist și prezentatoarea de la Chefi la Cuțite i-au lăsat mască pe invitații lor, pentru că marele eveniment a avut tot ce i-a trebuit: mâncare gustoasă, locație ca-n basme și muzică bună. Momentele artistice nu au lipsit. Printre cei care au încins atmosfera, în seara unică din viața Ginei Pistol, au fost cei de la trupa Azur și manelistul Luis Gabriel. Totuși, invitații n-au rămas surprinși la urcarea pe scenă a cântăreților de mai sus, ci la un alt moment impresionant.

Nu mai este un secret faptul că Gina Pistol are o pasiune aprinsă pentru muzică. Moderatoarea de la Antena 1 și-a dat frâu liber sentimentelor și s-a pus pe cântat chiar la nunta ei. Cei prezenți la petrecere s-au îngrămădit să o asculte și s-o filmeze. Imaginile au apărut pe internet, unde au devenit virale. Blondina a interpretat o piesă lăutărească, după ce Damian Drăghici i-a dat microfonul, să facă spectacol. Așa s-a și întâmplat! Internauții au rămas surprinși atunci când au auzit-o pe Gina Pistol cântând.

„Ce fain s-a distrat lumea. Are voce mult mai bună decât multe din showbiz”, „Simpatică ființa asta. Adorabil om”, „Gina întotdeauna a avut voce. Se vede că sunt făcuți unul pentru altul. Spirite libere amândoi”, sunt doar câteva dintre mesajele din mediul online, care însoțesc videoclipul.

Decizia luată de Gina Pistol și Smiley, imediat după nuntă

Smiley și Gina Pistol au avut parte de o lună de miere siropoasă, în Sudul Franței. Cei doi amorezi anunțau, imediat după nuntă, că familia Maria va intra într-o scurtă pauză, pentru a se relaxa după evenimentul de pomină.

„Mulțumim tuturor și fiecăruia dintre voi în parte! Ne-ați făcut ziua perfectă cu mesajele voastre, cu prezența, cu zâmbetele, cu susținerea! Doamna Smiley, vă mai fac un dans și azi??? (…) Atunci merg să-i răspund lui Josephine, că are multe întrebări despre ce am făcut noi atâtea ore după ce a plecat și de ce am ajuns așa târziu acasă. Noua familie Maria intră într-o pauză vocală și de social media câteva zile pentru refacere! Scuzați liniștea, vă rugăm, dar face bine din când în când”, era mesajul transmis de artist pe rețelele de socializare.