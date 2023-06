Gina Pistol, la Poliție! Ce a pățit prezentatoarea de la Chefi la cuțite imediat după nunta cu Smiley: ”Nu am ce să fac!”

Numele Ginei Pistol este implicat într-un scandal imens! Soția lui Smiley este victima unei escrocherii de zile mari. Imaginea prezentatoarei de la Chefi la Cuțite este puternic afectată de o rețea care face reclamă la produse pentru slăbit. Ce spune vedeta despre faptul că este folosită în campania mincinoasă?

Gina Pistol trece prin clipe tensionate, după ce numele ei a apărut într-o campanie de produse pentru slăbit, pe care blondina nu le-a folosit și nici nu le promovează. Soția lui Smiley este victima unei escrocherii de zile mari, care a devenit virală pe internet. Prezentatoarea de la Antena 1 este revoltată pentru că numele și imaginea ei sunt folosite abuziv pentru a face reclamă la produse pentru slăbit. Moderatoarea de la Chefi la Cuțite nu a folosit niciodată suplimentele respective și spune că nu are ce să facă în acest caz. O dă exemplu pe Adda, cunoscuta cântăreață, care și ea s-a confruntat cu o situație similară.

„Oamenii ăia îmi folosesc în mod abuziv și numele, și imaginea. Și, din păcate, este o rețea din asta dubioasă de care nu poți să dai. Și Adda a pățit-o și, la fel. Poliția nu are ce să le facă, din păcate.

De ceea ce îmi pare rău este că sunt fete care au cumpărat produsul ăla și au zis că le-a durut capul, au avut stări de amețeală. Eu nu am recomandat niciodată acel produs. Îmi folosesc în mod abuziv numele și imaginea. Din păcate nu am ce să fac. Nici nu am avut în perioada asta când să mă ocup (n.r.: din cauza pregătirilor pentru nuntă)”, a ținut să spună Gina Pistol, pentru Fanatik.

Gina Pistol, nuntă de vis alături de Smiley

Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite și partenerul ei s-au căsătorit, sâmbăta trecută, într-un decor de basm. Gina Pistol și Smiley au trăit cele mai frumoase clipe, după ce și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Cei doi sunt împreună de mai bine de șapte ani, însă au ales să facă pasul cel mare la momentul potrivit. Familia și prietenii apropiați le-au fost alături în ziua cea mare, s-au bucurat alături de ei și au petrecut toată noaptea. Au dansat, s-au distrat și au avut parte de surprize de proporții. Mulți artiști au urcat pe scenă și au făcut show la nunta anului. Printre ei, și un manelist. Luis Gabriel le-a cântat zeci de minute proaspeților căsătoriți, iar toți invitații au dansat până i-au ținut picioarele. Nunta s-a terminat abia a doua zi, după o noapte de pomină.