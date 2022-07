Ce a făcut Irina Fodor, după ce s-a întors din America? Înainte să plece la filmări fusese fotografiată acasă la Ştefan Bănică Jr

Aşa cum bine se ştie, Irina Fodor a participat la filmările emisiunii America Express, iar din acest motiv vedeta a fost nevoită să stea departe de cei dragi două luni. Recent, prezentatoarea de la Antena 1 s-a reîntors în ţară, iar întâlnirea cu familia sa a fost una extrem de emoţionantă. Însă asta nu e tot! Iată ce a făcut soţia lui Răzvan Fodor atunci când a ajuns acasă.

După două luni petrecute la America Express, Irina Fodor s-a întors în sfârșit acasă. Vedeta a avut parte de o întâlnire emoţionantă cu fiica sa. Cea mică a așteptat-o acasă cu o surpriză, mai exact, Diana a scris pe câteva voi „Bine ai venit, mami!” pe care le-a lipit pe perete, la ea în cameră.

CITEŞTE ŞI: CE FACE RĂZVAN FODOR ÎN TIMP CE IRINA FODOR FILMEZĂ ÎN AMERICA EXPRESS? A FOST SURPRINS CU O ALTĂ VEDETĂ ANTENA 1

Din nefericire, soțul ei, Răzvan Fodor, a fost plecat la Bacău la filmările pentru emisiunea Splash! Vedete la apă, iar din acest motiv nu s-au putut vedea. Prezentatoarea TV a ţinut să spună public cât de mult îi duce dorul partenerului său, iar pe pagina sa de Instagram i-a transmis un mesaj.

„Așa a trecut prima noapte acasă după două luni.❤️Sunt topită de drag! 🥰@razvan_fodor , hai acasă să fim în formulă completă!❤️”, a scris Irina Fodor pe pagina personală de Instagram.â

Răspunsul lui Răzvan Fodor nu a întârziat să apară. După terminarea filmărilor de la emisiunea pe care urmează să o prezinte, acesta a plecat imediat acasă. Pe drum, într-un moment de sinceritate, actorul a dat frâu liber sentimentelor şi le-a povestit fanilor săi faptul că abia aşteaptă să îşi ţină soţia în braţe.

„Ştiu că nu mi-am mai băgat nasul pe aici în ultima vreme, dar am avut foarte multă treabă, dar acum pentru că am o stare bună, bă… bună, bună, bună, s-a întors Ţuca acasă, după două luni şi trei zile, s-a întors de o zi jumate, iar eu am fost la Bacău şi acum nu mă mai despart decât patru kilometrii de nevasta mea şi am o stare de bine şi ştiţi că sunt fătălău şi atunci când sunt fătălău îmi place să spun treaba asta. Am simţit că vreau să împărtăşesc treaba asta cu voi”, a transmis Răzvan Fodor în această dimineaţă.

Cum a reacționat fiica Irinei în momentul în care și-a văzut mama

După două luni în care și-a văzut mama doar pe FaceTime și a petrecut timpul alături de tatăl ei, fiica Irinei Fodor nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în momentul în care a mers să își ia mama de la aeroport. Aceasta a izbucnit imediat în lacrimi și a strâns-o puternic în brațe pe cea care i-a dat viață.

„Când în sfârșit, ne-am întâlnit, Diana nu se mai putea opri din plâns. Azi noapte am dormit împreună și de abia așteptăm să vină și tati acasă, pentru că el e la filmări la Splash! Vedete la apă, la Bacău, că să fim, în sfârșit, cu toții. Deși toată lumea din jur spune că perioada asta a trecut extrem de repede, mie mi s-a părut că am stat o viață plecată”, a povestit vedeta de la Antena 1.