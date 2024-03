Ce a făcut Kate Middleton, cu doar 2 ore înainte să anunțe public că are cancer. Abia acum s-a aflat!

Kate Middleton (42 de ani) a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a anunțat că are cancer. În jurul dispariției sale din viața publică se creaseră o mulțime de speculații. Astfel, Prințesa de Wales a luat decizia să vorbească despre diagnosticul ei, iar acum a ieșit la iveală și ce a făcut cu doar două ore înainte de a da vestea despre boală.

În urmă cu 7 zile, Kate Middleton a anunțat, prin intermediul unei înregistrări video, că are cancer. Totuși, hotărârea de a vorbi despre diagnosticul ei a luat-o cu două săptămâni înainte, potrivit Daily Mail. Soția Prințului William a vrut să aștepte vacanța copiilor pentru a putea fi alături de ei atunci când adevărul iese la iveală. Indiferent de situație, ea a avut mereu grijă să își protejeze copiii.

Ce a făcut Kate Middleton, cu doar 2 ore înainte de anunțul despre cancer

Kate Middleton și Regele Charles, în vârstă de 75 de ani, urmează un tratament anticanceros. Suferind de aceeași boală, cei doi împărtășesc o experiență de sănătate comună. Astfel, cu două ore înainte de a-și anunța diagnosticul primit, Prințesa de Wales a servit prânzul în intimitate, alături de socrul său, potrivit informațiilor apărute în revista People.

Regele Charles a avut întotdeauna o relație bună cu nora sa. Legătura dintre ei nu se rezumă doar la aspectele medicale, ci și la alte interese comune. Sally Bedell Smith, o autoare celebră, a vorbit despre acest aspect în cartea sa din 2023, „George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy”.

„Este interesată de lucrurile artistice și apreciază arta și cultura, așa că are o afinitate cu Regele în acest sens. Evident că au acest lucru în comun și nu pot decât să-i aducă mai aproape. Este o sursă de liniștire și consolare pentru amândoi.”, a spus Sally Bedell Smith.

Kate Middleton: ”Nu vă pierdeți credința sau speranța”

Un prieten apropiat ar fi spus că Prințesa de Wales și-ar fi scris singură discursul. Vorbele lui Kate Middleton au fost foarte emoționante, mai ales că le-a transmis oamenilor bolnavi de cancer să nu își piardă speranța. De asemenea, ea a cerut intimitate în această perioadă.

„În ianuarie, am suferit o intervenție chirurgicală abdominală majoră la Londra și, la acea vreme, se credea că starea mea nu este canceroasă. Operația a avut succes. Cu toate acestea, testele după operație au constatat că și cancerul este prezent. Prin urmare, echipa mea medicală a sfătuit că ar trebui să urmez un curs de chimioterapie preventivă și acum sunt în stadiile incipiente ale acelui tratament. După cum vă puteți imagina, acest lucru a necesitat timp. Mi-a luat timp să mă recuperez după o intervenție chirurgicală majoră pentru a-mi începe tratamentul. Dar, cel mai important, ne-a luat timp să le explicăm totul lui George, Charlotte și Louis într-un mod adecvat pentru ei și să îi asigurăm că voi fi bine. Sperăm că veți înțelege că, în calitate de familie, avem acum nevoie de timp, spațiu și intimitate în timp ce îmi termin tratamentul. Munca mea mi-a adus întotdeauna un sentiment profund de bucurie și aștept cu nerăbdare să mă întorc când voi putea, dar pentru moment trebuie să mă concentrez pe o recuperare completă. Pentru toți cei care se confruntă cu această boală, sub orice formă, vă rog să nu vă pierdeți credința sau speranța. Nu sunteți singuri.”, a spus Kate Middleton în anunțul public despre diagnosticul primit.

