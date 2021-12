Ce a făcut Romanița Iovan la lansarea cărții lui Irinel Columbeanu! Bărbatul a rămas surprins

Irinel Columbeanu și-a lansat cartea recent, iar, la această ocazie i-au fost aproape mai mulți oameni dragi. Printre aceștia s-a aflat și Romanița Iovan. Gestul făcut de aceasta l-a lăsat fără cuvinte pe fostul milionar!

Irinel Columbeanu a avut o viață controversată și, nu de puține ori, a ajuns pe primele pagini ale ziarelor din România. Acum, în vârstă de 64 de ani, fostul milionar și-a lansat pe piață prima carte din trilogia „Istoriile unui vehement – Ipocrația”. La eveniment au luat parte mai multe persoane dragi lui, printre care și Romanița Iovan. Din dorința de a primi un autograf personalizat, Romanița Iovan s-a așezat lângă Irinel Columbeanu, l-a lăudat, iar, mai apoi, i-a oferit un pix pe care să îl folosească pentru autograf. Dar, pixul este unul special – îl primise cadou în urmă cu 30 de ani chiar de la fostul milionar.

„Atunci când i-am dat autograf, m-a surprins că a păstrat un pix pe care i l-am făcut cadou acum 30 de ani. Nu mai țineam minte. Chiar a vrut să semnez cu el”, a spus Irinel Columbeanu pentru Wowbiz.ro.

Ce spunea Romanița Iovan despre legătura amoroasă cu Irinel Columbeanu

Romanița Iovan a fost prima iubită celebră a lui Irinel Columbeanu. Cei doi au avut o relație discretă, departe de lumina reflectoarelor, care a durat 10 ani. De altfel, nu există în spațiul public nicio fotografie cu ei împreună. S-au despărțit în anul 1996. În prezent sunt buni prieteni și se ajută reciproc atunci când este cazul.

“Relația noastră a fost foarte frumoasă și s-a transformat într-o relație foarte frumoasă de prietenie care durează și acum, în zilele noastre. Am fost alături de el oricând și oricum. Și el la fel, indiferent prin ce am trecut fiecare. Pot spune că, de multe ori, relația de prietenie este mult mai frumoasă decât o relație de iubire”, a declarat Romanița Iovan, la Pro TV.

În urmă cu ceva timp, Romanița Iovan a ținut să pună capăt speculațiilor, precizând că nu ar fi fost ajutată niciodată din punct de vedere de Irinel Columbeanu. Designerul susține că a răzbit singură în viață, dovadă că la 26 de ani și-a deschis casa de modă.

“Nimeni nu are o poză cu noi (n.red cu ea și cu Irinel Columbeanu). Toţi vorbesc din auzite. Nu ar fi fost nimic rău ca el să-mi fi asigurat protecţia financiară, dar Irinel Columbeanu, când era iubitul meu, nu avea nimic. Nici casa, nici maşinile pe care le are acum, nici banii din conturi. Amândoi am pornit de la zero. După Revoluţie, şi-a cumpărat tot o maşină inferioară, după Oltcit-ul de dinainte.

Stătea cu chirie, la ICRAL. Importurile de papucei (n.r. prima afacere a Romaniţei a fost cu espadrile aduse din China) le-am garantat cu imobilele alor mei, el nu s-a amestecat în business-ul meu. Atunci când eu construiam, noi nu mai eram de mult împreună. Ca să nu mai zic că am fost înaintea lui în domeniul imobiliar. El a cumpărat în Piaţa Victoriei, dar eu am construit de la zero”, a declarat, în urmă cu ceva timp, creatoarea de modă.

Sursă foto: capturi video Youtube