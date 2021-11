Romanița Iovan, adevărul despre legătura amoroasă cu Irinel Columbeanu. “Pot spune că...” În ce relații sunt în prezent

Romanița Iovan (57 de ani) și Irinel Columbeanu (64) au fost parteneri de viață în urmă cu 25 de ani. Au format un cuplu timp de un deceniu, iar în prezent au o relație sinceră de prietenie, creatoarea de modă precizând că va fi tot timpul alături de omul de afaceri.

Romanița Iovan și Irinel Columbeanu s-au cunoscut înainte de ’89. Creatoarea de modă era un manechin cunoscut și apreciat, în timp ce fostul miliardar făcea parte din lumea bună datorită tatălui, care avea o funcție importantă în Guvern.

Romanița Iovan a fost prima iubită celebră a lui Irinel Columbeanu. Cei doi au avut o relație discretă, departe de lumina reflectoarelor, care a durat 10 ani. De altfel, nu există în spațiul public nicio fotografie cu ei împreună. S-au despărțit în anul 1996. În prezent sunt buni prieteni și se ajută reciproc atunci când este cazul.

“Relația noastră a fost foarte frumoasă și s-a transformat într-o relație foarte frumoasă de prietenie care durează și acum, în zilele noastre. Am fost alături de el oricând și oricum. Și el la fel, indiferent prin ce am trecut fiecare. Pot spune că, de multe ori, relația de prietenie este mult mai frumoasă decât o relație de iubire”, a declarat Romanița Iovan, la Pro TV.

Romanița Iovan susține că nu a fost susținută financiar de Irinel Columbeanu

În urmă cu ceva timp, Romanița Iovan a ținut să pună capăt speculațiilor, precizând că nu ar fi fost ajutată niciodată din punct de vedere de Irinel Columbeanu. Designerul susține că a răzbit singură în viață, dovadă că la 26 de ani și-a deschis casa de modă.

“Nimeni nu are o poză cu noi (n.red cu ea și cu Irinel Columbeanu). Toţi vorbesc din auzite. Nu ar fi fost nimic rău ca el să-mi fi asigurat protecţia financiară, dar Irinel Columbeanu, când era iubitul meu, nu avea nimic. Nici casa, nici maşinile pe care le are acum, nici banii din conturi. Amândoi am pornit de la zero. După Revoluţie, şi-a cumpărat tot o maşină inferioară, după Oltcit-ul de dinainte.

Stătea cu chirie, la ICRAL. Importurile de papucei (n.r. prima afacere a Romaniţei a fost cu espadrile aduse din China) le-am garantat cu imobilele alor mei, el nu s-a amestecat în business-ul meu. Atunci când eu construiam, noi nu mai eram de mult împreună. Ca să nu mai zic că am fost înaintea lui în domeniul imobiliar. El a cumpărat în Piaţa Victoriei, dar eu am construit de la zero”, a declarat, în urmă cu ceva timp, creatoarea de modă.