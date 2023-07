Ce a făcut Simona Halep după procesul de la Londra. Gestul neașteptat al sportivei i-a luat prin surprindere pe internauți

Simona Halep nu a mai participat la nicio competiție sportivă din luna august a anului trecut. După ce a fost eliminată de la US Open, a primit lovitura decisivă. A fost suspendată provizoriu pentru dopaj. La mai bine de 9 luni de la acel moment, românca a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions de la Londra, iar acum așteaptă verdictul. Recent, tenismena s-a întors în România. Iată cum a fost surprinsă la scurt timp.

De 9 luni, Simona Halep încearcă să demonstreze că acuzațiile privind dopajul nu sunt adevărate.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, în luna mai 2023. CITEȘTE ȘI: REACȚIA ULUITOARE A LUI TONI IURUC DUPĂ POSIBILA SUSPENDARE DE DOI ANI A SIMONEI HALEP: ” CHIMIA NU A FOST MATERIA MEA PREFERATĂ”. EXCLUSIV

Situația sportivei s-a complicat și mai mult în momentul în care s-au descoperit nereguli în pașaportul biologic. După o lungă așteptare, românca a fost în sfârșit audiată.

După câteva zile pe care le-a petrecut la Londra, jucătoarea de tenis a revenit în România. La revenirea în țară, Simona a postat o fotografie pentru fanii săi în care apare zâmbitoare, semn că este încrezătoare și speră că va scăpa de suspendarea provizorie. Cu toate acestea, există posibilitatea ca sportiva să primească o suspendare de 2 ani, cu începere din luna noiembrie a anului 2022.

Ce spune directorul Generației Naționale Anti-Doping despre cazul Simonei Halep

Recent, Gabriela Andreiașu, directorul Generației Naționale Anti-Doping (ANAD), a dat mai multe detalii din anchetă.

”Audierile s-au desfășurat pe parcursul mai multor ore, în fiecare zi. Suficient de multe ore astfel încât fiecare parte să explice de ce este acuzat. Sau de ce se apără Simona, cum și cu ce dovezi.

Și arbitrii au avut posibilitatea să interogheze fiecare parte și să primească răspunsurile, astfel încât ei să judece și să ia o decizie motivată și corectă.

Fiecare parte a avut dreptul să-și aducă experți. Martori din diferite domenii științifice, atât pe parte analitică, biologi, biochimiști, hematologi, dar și pe partea juridică.

Putem să vă spunem doar că ambele părți, dar și arbitrii au avut o atitudine ireproșabilă, au dat dovadă de profesionalism, independență și totul a fost gestionat într-un mod extraordinar. Așteptăm un termen de minimum 14 zile, deoarece așa stipulează regulamentul Sport Resolutions și cel al ITIA”, a declarat Gabriela Andreiașu pentru Euronews.