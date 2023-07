Simona Halep a fost audiată miercuri și joi la tribunalul Sport Resolution de la Londra, iar toată lumea așteaptă verdictul în cazul de dopaj. La fel ca, de altfel, și Toni Iuruc. CANCAN.RO a luat legătura cu fostul soț al Simonei Halep, pentru a discuta pe marginea acestui subiect. Aflați, în continuare, ce spune despre o eventuală suspendare de doi ani a ex-liderului WTA, dar și dacă îi mai urmărește cariera.

Simona Halep este acuzată de două încălcări ale programului anti-doping și, potrivit jurnaliștilor de la Marca, ar urma să primească o suspendare de doi ani. Cel mai probabil, această va fi redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Toni Iuruc este alături sufletește de Simona Halep în această perioadă și ca toți românii așteaptă un verdict. Contactat de CANCAN.RO, afaceristul a fost, totuși, extrem de precaut în declarații.

“Nu știu nimic, nu comentez, nu am nicio competență. E meseria ei. Nu e corect să mă apuc eu să vorbesc. Nu mi se pare normal să vorbesc în locul ei”, ne-a declarat Toni Iuruc.

(NU RATA: CUM VA FI ÎMPĂRȚITĂ AVEREA ÎNTRE SIMONA HALEP ȘI TONI IURUC. CE SE VA ÎNTÂMPLA, DE FAPT, CU PREMIILE CÂȘTIGATE DE SPORTIVĂ)

„Ca orice om, îi urmăresc cariera”

Omul de afaceri a fost, totuși, sincer când a fost întrebat dacă mai urmărește carierei celei cu care a fost căsătorit un an.

“Absolut, ca orice om, ca orice iubitor de sport, dar nu pot eu să vorbesc, să comentez. Nu s-a dat niciun verdict. Marca, Gazzetta dello Sport, fiecare scrie ce vrea”, a declarat afaceristul pentru CANCAN.RO.

„Nu sunt doctor în doping”

Simona Halep a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din circuitul WTA. S-ar fi contaminat după ce ar fi luat medicamente pentru că era chinuită de o sinuzită puternică. La acel moment, se afla chiar cu Toni Iuruc în vacanță.

“Nu pot comenta ceva ce nu știu și nu mă pricep. Nu sunt doctor in doping, chimia nu e materia mea preferată”, a spus Toni Iuruc.

(VEZI AICI: CE A FĂCUT TENISMENA ÎN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ, DUPĂ ANUNȚUL DIVORȚULUI. SIMONA HALEP ȘI-A LUAT BAGAJELE ȘI A PLECAT CU UN BĂRBAT! VIDEO&FOTO EXCLUSIVE)

Simona Halep a fost apărată de Toni Iuruc în noiembrie 2022

“Oamenii au o strategie de apărare de top, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrăutățească situația… Un gând bun, normal, ca orice om, ca orice român, dar doar atât. Are o echipă de avocați. De la un anumit nivel încolo, ea este singura care poate să răspundă. Nu ne jucăm, sunt chestii serioase. Noi, ce-am avut de zis am zis. De la început am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Trebuie ca doar ea și cu echipa de avocați, conform strategiilor, să comunice. Restul, de pe lângă, ar trebui să-i lăsăm pe ei în pace, să-și facă treaba”, a precizat, la momentul respectiv, Toni Iuruc.