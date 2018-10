Ce a făcut un bărbat din Vaslui după ce a rămas fără bani de băutură. Poliția a fost chemată de urgență

Un bărbat din Vaslui a vrut să se arunce de pe un stâlp de înaltă tensiune, iar motivul este halucinant. Bărbatul nu primea bani de… băutură. Îl cheamă Costel C. și este din localitatea Ghermănești, comuna Banca, notează vremeanouă.ro.

Sătenii știau de mai multă vreme că bărbatul are probleme psihice, însă nu s-ar fi așteptat, totuși, la o astfel de abordare din partea sa. Costel C. s-a urcat pe un stîlp de electricitate și a început să amenințe că se va arunca în gol. Firește că ”evenimentul” a atras lumea, ca la ”spectacol”, numai că situația era departe de a fi comică. Ba chiar se dovedea a fi extrem de tristă, am putea spune.

La fața locului au ajuns, în scurtă vreme, pompierii, poliția și SMURD-ul, iar negocierile au durat mai mult de o oră. În cele din urmă, bărbatul a fost convins să coboare de pe stâlp.

După ce a coborât, bărbatul a fost trimis cu ambulanța la spitalul din Bârlad.

„Pacientul, care este cunoscut cu afecțiuni psihice, a fost adus în sevraj, pentru cã nu avea de bãut. A fost internat pentru tratament adecvat la secția psihiatrie a spitalului”, a declarat – pentru vremeanouă.ro – Adrian Gheorghiu, purtãtorul de cuvânt al spitalului bârlãdean.

