Ce a găsit Cornel Dinicu în cenușă, la Ferma Dacilor. Afaceristul s-a întors la ruinele pensiunii, după o lună de la tragedie

Cornel Dinicu a retrăit momente dureroase, în cursul zilei de marți, după ce a mers la Ferma Dacilor unde a avut loc reconstituirea tragediei. Patronul complexului din satul Tohani, județul Prahova, a izbucnit în lacrimi pentru că a zărit, printre resturile de la locul nenorocirii, o patină ce aparținea băiatului său. Victor Dinicu (11 ani) s-a stins din viață, în cumplitul incendiu din a doua zi de Crăciun.

Tragedia de la Ferma Dacilor avea să cutremure întreaga țară. În incendiul care a avut loc în a doua zi de Crăciun, anul trecut, opt persoane au murit. Majoritatea victimelor au fost copii și adolescenți. Printre persoanele decedate a fost și băiatul lui Cornel Dinicu, patronul complexului din județul Prahova. Victor Dinicu avea 11 ani și toată viața înainte. Era jucător de hochei și își dorea să devină sportiv de performanță. Destinul lui s-a frânt într-o fracțiune de secundă, lăsând în urmă numai durere și lacrimi amare.

Cornel Dinicu a fost reținut de oamenii legii la scurt timp după tragedie, iar problemele cu legea nu au întârziat să apară pentru patronul de la Ferma Dacilor. Astăzi, la mai bine de o lună de la tragedie, a avut loc reconstituirea la fața locului. Prezent a fost, bineînțeles, și afaceristul care și-a făcut apariția alături de oamenii legii la locul cu pricina. Cornel Dinicu a izbucnit în lacrimi atunci când a găsit, în cenușă, o patină de-a fiului său care a murit în incendiu. Omul de afaceri nu s-a putut abține și a început să plângă, notează Antena 3.

Încă de la început, Cornel Dinicu a susținut că focul a fost pus la Ferma Dacilor. Patronul pensiunii a avut în vedere doi suspecți, care ar fi fost angajați la complexul său. Le-a spus autorităților ipoteza la care s-a gândit, iar oamenii legii au făcut cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Ar fi vorba despre un cuplu care lucra la Ferma Dacilor și care se afla la pensiune în noaptea incendiului. Femeia respectivă neagă acuzațiile fostului patron și i-a dat replica.

„Nu e adevărat. Cum se poate aşa ceva, că am dat noi foc? Noi am lucrat acolo, am fost îngrijitori de animale, lucram pe utilaje. Cum se poate aşa ceva? (…) Soţul a fost cumva sărbătorit acolo de Crăciun, între neamuri, în familie, între prieteni (…).

Era întuneric. Am simțit fum în cameră. M-am trezit, mi-am trezit soțul. Am auzit o femeie țipând. Am ieșit afară și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Nu mi-a spus nimic.

Era plină de sânge pe palme și pe față. Soțul doamnei a coborât din fumul ăla de sus de la mansardă. Ea a dat în el, el a dat în ea. De frică, eu nu am mai știut ce s-a întâmplat și am fugit de acolo. De acolo a început focul (de la mansardă – n.r.). Camerele de supraveghere au dispărut cu totul, că se vede cum au fost smulse”, a dezvăluit femeia, suspectată de Cornel Dinicu, pentru sursa citată mai sus.