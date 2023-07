Ce a găsit o turistă pe o plajă din stațiunea Mamaia. Dacă știa, nici nu se ducea: ”Mi-ar fi plăcut să mi se spună dinainte”

Efectele lărgirii plajelor din zona Mamaia – Mamaia Nord încep să se resimtă tot mai mult de către turiști. Proiectul început în toamna anului 2020 și finalizat cu puțin timp înainte de începere sezonului estival din 2021, pare să aducă nemulțumiri celor care sunt obișnuiți cu nisipul fin, dar și cu distanțele scurte de la șezlong la malul mării. O turistă a povestit pe șleau experiența trăită pe una din plajele problematice.

În cadrul unui grup organizat pe Facebook, o turistă a povestit experiența neplăcută de care a avut parte pe una din plajele din stațiunea Mamaia. Femeia trage un semnal de alarmă în rândul celor care au de gând să petreacă vacanța pe litoralul românesc, mai ales în zona de centru-sud a stațiunii Mamaia. În urma lărgirii plajelor, distanța până la malul mării este una mare, suprafața de nisip este acoperită cu soici, iar turiștii sunt cei care au cel mai mult de suferit.

Tot ”nisipul” de pe plajă este, de fapt, o mare de scoici sfărâmate, motiv pentru care deplasarea până la malul mării este anevoioasă. Nu doar turiștii sunt nemulțumiți. Managerii plajelor au investit în amenajarea și organizarea barurilor, a șezlongurilor, însă există tot mai mulți oameni care nici nu vor să mai calce pe noile plaje extinse.

Surpriză neplăcută pe o plajă din stațiunea Mamaia

Totodată, turista recunoaște că dacă ar fi știut de la început că așa se prezintă plaja, cel mai probabil nu ar mai fi mers și ar fi optat pentru o destinație în afara țării, cu nisipi fin, apă curată și peisaje care îți taie respirația.

”Bună! Tocmai ne-am întors de la mare (Mamaia).

1. Pentru cei care se gândesc să plece vara asta aș dori să spun că am stat în zona plajelor centru/sud a stațiunii și nu recomand… tot ”nisipul” de pe plajă este, de fapt, o mare de bucățele de scoici, lumea venea cu șlapii până în dreptul apei că să poată merge, altfel te înțepai oriunde puneai piciorul. Mi-aș fi dorit să îmi fi spus cineva că e așa de dinainte să mergem, poate ne-am fi încumetat să plecăm în afară (avem un bebe de 10 luni și am vrut să nu fim prea departe fiind prima experiență de concediu cu ea)

2. Aș dori recomandări pentru anul viitor de locații unde am putea merge și care ar fi mai baby-friendly (nisip fin, apă curată, peisaje frumoase). Menționez că nu am fost plecați la mare în afară și nu știu deloc spre ce să mă îndrept- ce țară/ stațiune etc.

3. Întreb de pe acum pentru că mă gândesc și la varianta în care dacă rezervarea se face mai din timp ar fi mai ok prețul.

Așadar, aș vrea și în legătură cu asta un sfat. În ce perioada/prin ce agenție sau cum e ce mai convenabil de rezervat această vacanță? Menționez că suntem din Iași și dacă ar fi vorba de mers cu avionul (Grecia, Cipru, Spania, Turcia etc) am preferă să fie cu zone din Iași. Mulțumesc!” a scris turista pe un grup dedicat vacanțelor sub 500 de euro.

