Ce a mâncat Bianca Drăgușanu dimineața, la all-inclusive în Turcia!

Bianca Drăgușanu pare hotărâtă să profite din plin de vară, așa că vacanțele se țin lanț. Acum, vedeta a ajuns din nou în Turcia, în Bodrum. S-a cazat la un hotel de lux, all-inclusive, și se bucură de soare și de relaxare.

În Turcia, Bianca Drăgușanu a urmat rețeta clasică: soare, plajă, piscină, cumpărături și restaurante de lux. Blondina s-a bucurat de vacanță și s-a relaxat, departe de agitația din Capitală. Evident, că a împărtășit și cu fanii din mediul online câteva momente din vacanță, iar una dintre fotografii a atras atenția internauților.

Bianca Drăgușanu s-a fotografiat la masă, cu micul dejun. Vedeta se află la un hotel de lux, all-inclusive, însă a spart mitul românului care este obișnuit să „devoreze” preparatele puse la dispoziție. Bianca Drăgușanu are grijă de siluetă, așa că a ales din toate preparatele care i-au stat la dispoziție să servească doar un mic bol cu câteva măsline. Este clar că și în vacanță, blondina are mare grijă la caloriile în plus.

Bianca Drăgușanu a ajuns de urgență la spital

Bianca Drăgușanu este atentă mereu la ce mănâncă și are o dietă destul de restrictivă, iar uneori aceste lucruri își spun cuvântul. Recent, vedeta a leșinat în casă și a fost nevoie de intervenția medicilor. Bianca a ajuns la spital, însă după câteva perfuzii a revenit la activitățile normale și a mers direct la sală.

„Am simțit o stare de slăbiciune, am apucat să o chem pe mama, înainte să leșin în baie. Aveam tensiunea foarte mică, și am mers la o clinică privată, unde mi s-a făcut o perfuzie. Nu am stat internată, eu sunt cel mai bun doctor pentru mine, îmi cunosc organismul și știu de ce are nevoie.

Eu dorm foarte puțin, cam cinci ore maxim, sunt hiperactivă. După ce am ajuns acasă, am băut o grămadă de cafea, știu că ajută la creșterea tensiunii”, a spus Bianca Drăgușanu.

