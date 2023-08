Ce a pățit acest american, după ce s-a dus să se tundă într-o frizerie din București: „La un moment dat, frizerița a început să mă..”

Zilele acestea, un turist american a povestit prin ce a trecut când a venit să se tundă la o frizerie din București. Dată fiind experiența sa cu totul neașteptată, imaginile au devenit imediat virale pe rețelele de socializare.

Un creator de conținut de pe TikTok, care se plimbă în diferite țări și explorează culturile lor, a șocat cu unul dintre clipurile sale, despre România. Potrivit spuselor sale, totul a început de la faptul că a mers la frizerie și, după ce tunsoarea a fost gata, angajata salonului s-a apucat să-i mai facă un serviciu. Cu un dispozitiv special, i-a masat capul, dar ce a urmat depășește orice așteptare!

„Știi ce mi s-a întâmplat astăzi? A fost o nebunie! Am mers la tuns. Totul a fost ok, ea a început să-mi tundă părul, până când la final, cu un fel de dispozitiv de masaj, a început să facă așa, să-mi facă masaj la cap, ceea ce mi se părea foarte tare”.

Ce s-a întâmplat cu americanul care a venit la tuns în București

Nu se știe la ce frizerie a nimerit americanul, dar susține că frizerița s-a apucat să continue masajul și nu doar pe cap. A coborât ușor, pe spatele său. După aceea, i-a pus mâna și pe piept, moment în care americanul s-a speriat și a decis că este momentul să plece.

„Dintr-o dată, a început să se mute de pe capul meu pe gâtul meu. Am zis ok, asta e interesant. Ulterior, mi-a pus mâna și pe spate, a început să mă atingă și la un moment dat, frizerița a început să mă atingă pe piept și am zis «Ce naiba, am venit aici pentru o tunsoare!», apoi am fugit”.

Traumatizat, spune el, după experiența de la salonul din București pe care nu a vrut să-l numească, și-a spus povestea pe TikTok, unde o mulțime de internauți l-au auzit.

