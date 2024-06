Ce a pățit Cristina de la iUmor, după ce s-a angajat ca dansatoare într-un club din Centrul Vechi. Ce i-a făcut managerul

Cristina de la iUmor și-a expus o experiență profesională recentă pe rețelele de socializare. A mers să se angajeze ca dansatoare într-un club din Centrul Vechi, însă experiența i-a lăsat un gust amarat. Motiv pentru care a ales să le atenționeze pe celelalte persoane care doresc să își găsească un loc de muncă în clubul respectiv.

Cristina de la iUmor a împărtășit în mediul online o experiență pe care a trăit-o în luna mai a acestui an. Fosta concurentă de la Antena 1 a mers să se angajeze într-un club din București. Îndeosebi, tânăra a ajuns să lucreze într-un club celebru din Centrul Vechi, însă experiența i-a lăsat un gust amar.

Din postarea efectuată pe rețelele de socializare, tânăra a susținut că managerul clubului respectiv ar fi păcălit-o și nu ar fi plătit-o pentru munca prestată. În plus, a susținut că patronul este „un mincinos” și că nu i-au făcut un contract în perioada în care a lucrat la clubul din Centrul Vechi. Din postarea de pe social media reiese că fosta concurentă de la Antena 1 ar fi lucrat mai mult de o o lună în clubul bucureștean, precizând faptul că nu ar fi primit salariul de trei săptămâni.

Cristina de la iUmor a avut o experiență profesională nefericită în clubul din București. Motiv pentru care, într-un grup de Facebook, a decis să își expună situația pe care a întâmpinat-o. Colaborarea profesională ar fi început în primăvară, iar postarea a fost efectuată în luna mai.

„(n.r. Clubul din Centrul Vechi) nu plătește salariu! Managerul e un mincinos! Nu vă duceți la ei, pentru că sunt mincinoși. Am lucrat la ei și nu mi-au dat salariu. Mint că îți face contract, nu există! De 3 săptămâni aștept să îmi dea banii și nimic. Am lucrat la ei degeaba, ca o fraieră, nu am fost plătită!”, se arată în postarea Cristinei de la iUmor.